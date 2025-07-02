“Kayıtlı araç sayısının 450 binlere ulaştığını varsayarsak, yolların kapasitesini arttırmak çözüm değil”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri "KKTC Toplu Taşıma Master Planı" projesinde sona gelindiğini belirterek, “Çok ciddi bir hazırlık safhasından geçtik. Proje, en kısa sürede hayata geçebilecek duruma geldi.” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında Mayıs 2023'te imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan “KKTC Toplu Taşıma Master Planı” projesi, bugün basın mensuplarına tanıtıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın konuşmasıyla başladı. Toplantı kapsamında Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı, projeyle ilgili sunum yaparak, bazı veriler paylaştı.

Toplantıda; Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı hazır bulundu.

“Yollar, bu araç trafiğini kaldıracak durumda değil”

Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan araç sayısına bağlı olarak kazaların da arttığını belirten Arıklı, mevcut yolların araç trafiğini kaldıracak durumda olmadığını vurguladı.

Arıklı, “Ayda yaklaşık 2 ile 2 bin 500 civarında aracın trafiğe katıldığını ve kayıtlı araç sayısının da 450 binlere ulaştığını göz önünde bulundurursanız, mevcut yolların kapasitesini istediğiniz kadar arttırın çözüm değildir.” diye konuştu.

Bunu önlemenin en güzel yolunun toplu taşımacılığa geçmek olduğunu ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

“İnsanların hayatını kolaylaştırmak, hem ekonomik hem sosyal hem de hızlı ulaşım sağlayabilmek açısından toplu taşıma projesini benden önceki bakan arkadaşlarım da düşünerek bu işe girişmişlerdi. Çok ciddi çalışmalar yapmışlardı ama onların dönemimde mümkün olmadı. İnşallah bizim dönemimizde mümkün olacak.”

Projenin hayata geçmesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunacak bir sürece girileceğini ifade eden Arıklı, "Yılda yaklaşık, 300-350 milyon dolar akaryakıt ve motorlu araçların ithaline para ayırdığımızı düşündüğümüzde, bunu aşağı çekmenin yegâne yolu projenin hayata geçmesidir.” dedi.

Arıklı, ayrıca projenin hayata geçmesiyle turizmin ülke geneline yayılmasının sağlanacağını, mevcut sistemle turistlerin otellerinden dışarıya çıkmakta güçlük çektiğini söyledi.

Taksilerin çok pahalı, dolmuşlara da gitme imkanı olmadığını dile getiren Arıklı, proje hayata geçtiğinde, turistlerin ülkenin her yerine çok rahat seyahat edebileceğini ve ülkenin güzelliklerini görebileceklerini kaydetti.

Üniversite öğrencilerinin de bu kolaylıktan çok büyük ölçüde fayda sağlayacağını ifade eden Arıklı, bazı üniversitelerde öğrencilerin toplu taşımanın yeterli olmamasından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Toplu taşımayı hayata geçirmeleri halinde çok ciddi ekonomik ve sosyal katkıları olacağını belirten Arıklı, toplu taşımanın trafik kazalarının önlenmesine de yardımcı olacağını söyledi.

Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı’nın Türkiye’de birçok il ve ilçede toplu taşıma projesi hayata geçirdiğini ifade eden Arıklı, Düzce Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde, yetkililerin geniş bir ekiple adaya gelerek Trafik Dairesi ile çalışmalar yaptığını kaydetti.

Arıklı, “Telefonunuza indireceğiniz bir aplikasyonla hangi noktadan nereye, hangi aracın gittiğini takip edebileceksiniz. Kendi arabanızı kullanmanıza ihtiyaç kalmayacak.” diye konuştu.

Ülkede toplu taşıma imkanı olmadığı için herkesin işine kendi arabasıyla gitmek zorunda kaldığına dikkat çeken Bakan Arıklı, hükümetin projeye tam desteği olduğunu, taşımacıların ve üniversitelerin de projeyi büyük ölçüde desteklediklerini belirtti.