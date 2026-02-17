“Kartlar el altından kimlere verildi?”

Serap ŞAHİN

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde “seçim yatırımı” olarak gazilere dağıtılan şehit aileleri ve malul gazilere yönelik kartların, Serdar Denktaş’ın bir paylaşımıyla “el altından” verildiği ortaya çıktı; YENİDÜZEN’e konuşan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği yöneticileri duruma tepki gösterdi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehit aileleri ve malul gazilere verilmesi gereken kartların dağıtım sürecinin belirsiz olduğunu belirterek, kartların bir kişiye verildiğini Serdar Denktaş’ın sosyal medya paylaşımıyla tesadüfen öğrendiklerini açıkladı. Kartların Hasan Taçoy döneminde başlatılıp Sadık Gardiyanoğlu döneminde genişletildiğini, Oğuzhan Hasipoğlu döneminde ise dağıtımının beklendiğini ifade eden Benan, üç yıldır Türkiye ile yapılan protokol kapsamında kartların verilmesini beklediklerini söyledi.

Dernek olarak 250 başvuru yaptıklarını, ancak ilgili bakan ve bürokratlara ulaşamadıklarını dile getiren Benan, üyelerden yoğun şekilde “Kartları alanlar var, biz neden almadık?” sorusu geldiğini belirtti. Kartın Türkiye’de THY’de yüzde 50 indirim ve çeşitli kamu hizmetlerinde haklar sağladığını hatırlatan Benan, sürecin açıklığa kavuşturulmasını isteyerek, “Bu usulsüzlüğü yapan kimse ortaya çıksın ve istifasını sunsun.” dedi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso, kart sürecinin yaklaşık beş yıl önce Türkiye nezdinde başlatıldığını, dönemin başdanışmanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yapılan toplantıda taleplerini ilettiklerini söyledi. Kartın kapsamının toplu taşıma, hızlı tren, gemiler, hastaneler ve anlaşmalı kurumları içerecek şekilde raporlandığını ve iktisadi işbirliği anlaşmasına dahil edilmeye çalışıldığını belirten Ruso, Kıbrıs’taki görüşmelerde de Hasan Taçoy ve Sadık Gardiyanoğlu dönemlerinde kapsamın netleştirildiğini, kartın dernek katkısıyla şekillendirildiğini ifade etti.

Suistimalleri önlemek için komite kurulmasını önerdiklerini ancak bunun devre dışı bırakıldığını söyleyen Ruso, başvuruların bakanlıklar arasında yürütüldüğünü, derneğin süreçten dışlandığını kaydetti. Kartların dağıtıldığını Serdar Denktaş’ın paylaşımından öğrendiklerini belirten Ruso, üyelerden yoğun tepki aldıklarını ve bakandan yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Kartın verilmesine karşı olmadıklarını vurgulayan Ruso, derneğin atlanmasının kendilerini rencide ettiğini söyledi. Kart basımı konusunda sponsor bulunması, gönüllü baskı yapılması ya da dışarıda bastırılması yönünde öneriler sunduklarını, ancak bu tekliflerin de kabul edilmediğini ifade etti.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ise “200’e yakın başvuru vardı, yarısı basıldı.” dedi; Serdar Denktaş’ın paylaşımıyla gündeme gelen kart için ise “Bize yapılan ilk başvuruydu. Türkiye’de gözlerinden dolayı tedavi olacağını söylediği için kartı erken basıldı.” ifadelerini kullandı. Ecevit, “Kartların üçte ikisi basıldı, kalanlar da bu Cuma bitecek.” dedi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan:

“Kartlar el altından kimlere verildi?”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, devlet tarafından şehit ailelerine, malul gazilere ve malullere verilmesi gereken kartların dağıtım sürecine ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirterek, “Kartlar el altından kimlere verildi?” diye sordu.

Benan, geçtiğimiz hafta Serdar Denktaş’ın Facebook’ta yaptığı paylaşımda, söz konusu kartın bir kişiye verildiğini tesadüfen fark ettiklerini ve konunun bu şekilde yeniden gündeme geldiğini ifade etti. Kart meselesinin yıllardır dernek olarak üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu belirten Benan, sürecin Hasan Taçoy’un Çalışma Bakanlığı döneminde başlatıldığını, Sadık Gardiyanoğlu döneminde genişletildiğini ve verilme aşamasına getirildiğini söyledi.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun da kartları dağıtmasını beklediklerini kaydeden Benan, “Her görüşmemizde bizlere bu kartların tamam olduğunu, verileceğini söylediler fakat ortada hiçbir şey olmadığının farkında olduk.” dedi.

Kartların dernek tarafından dizayn edildiğini ve Türkiye’de yapılan görüşmeler sonucunda birçok hakkın elde edildiğini vurgulayan Benan, “Devletin şehit ailelerine, malul gazilere, malullere vermesi gereken kartlar hiç kimseye dağıtılmadan el altından kimlere verildi? Yine yandaşlara mı? Yoksa hiç ilgisi alakası olmayan kişilere mi verildiğini sorgulamak isteriz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılan protokol kapsamında kartları üç yıldır beklediklerini belirten Benan, dernek olarak 250 başvuru yaptıklarını, ayrıca sosyal hizmetlerin tüm ilçelerinde müracaatların kabul edildiğini söyledi. Bilgi almak için Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını dile getiren Benan, “Daha önce telefonlarımıza cevap veren bakanımız en azından on defa aradım. Hiçbirine cevap vermedi. WhatsApp’tan mesaj attım, geriye dönüş yapmadı.” dedi.

Çalışma Dairesi Müdürü Alev Ecevit’e de ulaşamadıklarını ifade eden Benan, “Ne oldu, ne kaldı, bizim şu anda hiçbir bilgimiz yok. Bu kartlar verilecek mi, verilmeyecek mi, bizim kesime ne zaman verilecek? Biz hep böyle kendi yandaşlarına veyahut el altından vermek istediklerini verecekler de mi duyacağız? Biz bunları sorguluyoruz.” şeklinde konuştu.

Dernek üyelerinin sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası kendilerini arayarak, ‘Kartları alanlar var. Biz niye daha almadık?’ diye sorduğunu aktaran Benan, “Biz de üyelerimize doğru dürüst bir cevap veremez durumda olduk. Zor durumda kaldık.” dedi.

Kartın hem Türkiye’de hem Kıbrıs’ta geçerli olduğunu belirten Benan, Kıbrıs’ta genellikle askeri tesislerde yararlanılabildiğini, Türkiye’de ise Türk Hava Yolları’nın düzenlediği yüzde 50 indirimden, metrolardan, müze ve ören yerlerinden, anlaşmalı misafirhane ve hastanelerden faydalanma imkanı sağladığını söyledi.

Benan, “Bu usulsüzlüğü yapan kimse, bize göre bu usulsüzlüktür. Ortaya çıksın ve istifasını sunsun biz onu da istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso:

“5 yıllık emeğimiz yok sayıldı, dernek atlandı”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso, şehit aileleri, malul gaziler ve malullere verilmesi öngörülen kart sürecine ilişkin yaklaşık beş yıl önce girişim başlattıklarını bekirtti. Türkiye’de dönemin başdanışmanı olan, şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevini yürüten Vedat Işıkhan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ruso, “Şehit aileleri, malül gaziler ve malüllerle ilgili sıkıntılarımızı orada dile getirdik. Birinci madde olarak Türkiye’de şehit aileleri, malül gaziler ve yoksulların elinde bulundurduğu tanıtıcı kartın birçok yerden ayrıcalıklı ve ücretsiz haklardan yararlanması konusu idi.” dedi.

Kartın kapsamının belediyelere ait toplu taşıma hizmetleri, hızlı trenler, gemiler, hastaneler ve anlaşmalı kurumları içerdiğini ifade eden Ruso, “Bunlar bizim girişimimizle ve Işıkhan tarafından yazıya dökülüp raporlandı. İmzalanacak olan iktisadi işbirliği anlaşmasının da bir parçası haline dönüştürülmeye çalışıldı.” diye konuştu.

2024 yılındaki resepsiyonda dönemin büyükelçisi Yasin Ekrem tarafından bunun “müjde” olarak duyurulduğunu belirten Ruso, Kıbrıs’taki süreçte de dönemin Çalışma Bakanı Hasan Taçoy ve ardından Sadık Gardiyanoğlu dönemlerinde Türkiye’den gelen heyetlerle yapılan toplantılarda kapsamın netleştirildiğini, Dernek Başkanı Gürsel Benan ile birlikte yürütülen görüşmeler sonucunda kartın “omurgasının” oluşturulduğunu ardından kart şekline getirildiğini söyledi. Ruso, suistimallerin önlenmesi için komite kurulmasını teklif ettiklerini, ancak bu komitenin daha sonra devre dışı bırakıldığını kaydetti.

Çalışma Bakanlığı, Çalışma Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi arasında karar alınarak ilçelerde başvuruların kabul edilmeye başlandığını belirten Ruso, “Bizim isteğimiz arşivleme konusunda en büyük ve kalıcı arşivin derneğimizde olmasından dolayı kontrolün bu şekilde yapılıp dağıtılmasıydı.” dedi.

Kartların dağıtıldığını Serdar Denktaş’ın bir paylaşımından öğrendiklerini ifade eden Ruso, “14 bin üyeye sahip bir derneğin üyelerine karşı nereye kadar cevap verebileceğiz? Telefonlarımız susmuyor. ‘Bu adam nasıl aldı bu kartı?’ diye soruluyor. Bakan da cevap vermiyor.” şeklinde konuştu.

Kartın verilmesine karşı olmadıklarını vurgulayan Ruso, “Bizim kartın verilmesine yönelik bir itirazımız yok. Ancak Şehit Aileleri Malül Gaziler Derneği’nin girişimiyle yürütülen bir süreçte derneğin devre dışı bırakılması bizi rencide etti. Bu durumun nasıl telafi edileceğini hep birlikte düşünmemiz gerekiyor; bunun cevabı da Bakan’da. Onun cevabını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kartların basılıp basılmadığını öğrenmek için Sosyal Hizmetler Dairesi’ni aradıklarını belirten Ruso, kartı basacak kişinin çok yoğun olduğunun söylendiğini aktardı. Ruso, kart basma makinesinin temin edilmesi için sponsor bulunabileceğini ve onaylanan başvuruların baskı işlemini gönüllü olarak üstlenebileceklerini ilgili makamlara ilettiklerini aktardı. Ancak bu önerinin de kabul edilmediğini belirtti.

Dışarıda baskı yapılması önerisini de sunduklarını ifade eden Ruso, “Diğer gazilerin kartları dışarıda basılır. Maliye Bakanı öder. Aynı şekilde biz de yapalım dedik. Makineyi de alalım dedik. Onu da kabul ettiremedik.” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit:

“Kart basımlarına başladık”

Gazilere, şehit aileleri ve malul gazilere yönelik kartların basımına başlandığını açıklayan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, “200’e yakın başvuru vardı, yarısı basıldı.” dedi. Serdar Denktaş’ın paylaşımıyla gündeme gelen ve bir kişinin kartı nasıl aldığına ilişkin soruya da yanıt veren Ecevit, “Bize yapılan ilk başvuruydu. Türkiye’de gözlerinden dolayı tedavi olacağını söylediği için onun kartı erken basıldı.” ifadelerini kullandı.

İlgili kişinin ameliyata gireceği için Türkiye’de tedavi konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Ecevit, diğer başvuru sahiplerinin kartlarının da basımına başlandığını söyledi. Kartların üçte ikisinin basıldığını, kalan kısmın ise bu Cuma günü tamamlanacağını açıklayan Alev Ecevit, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği tarafından yapılan tüm başvurulara ait kartların basılacağını söyledi.

Gazi değil, ‘seçim’ kartı