Türk Telekom’a “peşkeş” Fiber Optik Protokolü’ne karşı birçok sendika ve sivil toplum örgütü Meclis önünde toplandı. Meclis Genel Kurulu’nda protokol görüşmeleri sürerken, bina önünde gerginlik yaşandı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Meclis bizimdir bekliyoruz. Bu ülkenin en yetkilisi burası artık halka açıktır.” dedi. Gökçebel, “Neden burada polis bekliyor?” sorusunu sordu.

Meclis önünde bekleyen kalabalık bir süre sonra binaya girmeyi denedi, polis engeliyle karşılaştı. Kısa süreli arbede yaşandı. Eylemcilerin, “Meclis damına bayrak asmaya geldik.” dediği duyuldu.

Dün saat 18.30’da başlayan Meclis Genel Kurulu’nda Fiber Optik Protokolü’nün görüşmeleri halen devam ediyor. Gökçebel ayrıca, “O yasa geçerse bundan sonra meclise gireceğimiz artık kontrolsüz olacak.” ifadelerini kullandı.