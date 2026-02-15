Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da romantizm rüzgârı estirdi

Sevgililer Günü konsepti ile büyülü bir atmosfere dönüşen Merit Royal Diamond Otel, aşk şarkılarına damga vuran Türkiye’nin en güçlü seslerinden Özcan Deniz’i sahnesinde ağırladı. Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı repertuvarını seslendiren Özcan Deniz, iki bine yakın hayranına aşk ve müzik dolu bir gece yaşattı.

En sevilen şarkılarından “Zorun Ne Benle Aşk” şarkısı ile konserine başlayan Özcan Deniz, güçlü sesi, enerjisi ve şıklığı ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. Özcan Deniz, “Derin Duygular” şarkısının remiks versiyonu ile hayranlarını coştururken, “Ah Yalan Dünya” şarkısını ise sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi. Konuklarının Sevgililer Günü’nü kutlayan Özcan Deniz, “Merit Royal Diamond’da olmak şahaneydi. Aşk dolu bir ömrünüz olsun” sözleri ile büyük alkış aldı.

Romantik parçalarının ardından seslendirdiği hareketli şarkılarıyla misafirlerini doyasıya dans ettiren Özcan Deniz, unutulmayacak bir Sevgililer Günü’ne imza attı.