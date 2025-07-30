Gazi değil, ‘seçim’ kartı

Serap ŞAHİN

UBP-YDP-DP Hükümeti; şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının Türkiye ile “KKTC” arasındaki uçuşlarda Türk Hava Yolları üzerinden yüzde 50 indirimli seyahat edebileceğini duyurdu, önceki gün 356 kişiye törenle “Gazilik Beratı” ve “Gazilik Kartı” dağıttı. Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ise uygulamanın işlemediğini, kimsenin indirim alamadığını belirterek “Projeyi biz başlattık, dışlandık” dedi. Kendilerine tanıtım kartlarının verilmediğini vurgulayan Dernek, uygulamanın seçim yatırımı olduğunu iddia etti, “Şovla kart dağıtılan kişilerin hiçbirinin dernekle alakası yoktur” iddialarında bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso, 4 yıldır uğraşmalarına rağmen kendilerine herhangi bir tanıtıcı kart verilmediğini ve sürecin dışında bırakıldıklarını açıkladı. “Ellerinde evrak yok, bilgi yok, belge yok” diyen Dernek Başkanı Gürsel Benan, devletin yıllardır tanıtıcı kart vermediğini, törenle gazilere verilen kartların ise derneğin bilgisi dışında dağıtıldığını söyledi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso da projeyi başlatan tarafın kendileri olduğunu belirterek, “Projeyi çaldılar, bizi dışarda bıraktılar” ifadeleriyle tepki gösterdi. Uygulamanın seçim yatırımı olduğunu iddia eden Ruso, “Hangi gazimiz gidip THY’den yüzde 50 indirim aldı?” diye sordu.

Şehit ve gazi ailelerine dair en sağlıklı arşivin derneklerinde olduğunu söyleyen Ruso, bu konuda açık çağrı yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını söyledi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan:

“Ellerinde evrak yok, bilgi yok, belge yok”

YENİDÜZEN’e konuşan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, söz konusu indirimin resmi olarak duyurulmadığını ve uygulamada karşılık bulmadığını söyledi. Benan, Türk Hava Yolları yetkililerine başvurduğunu ancak aldığı yanıtın ‘Sizin kartınız geçerli değil, devletin vermesi gerekir’ şeklinde olduğunu söyledi.

Dört yıldır şehit aileleri ve malul gazilere özel tanıtıcı bir kart verilmesi için uğraştığını dile getiren Benan, “Hâlâ daha veremiyorlar. Çünkü ellerinde evrak yok, bilgi yok, belge yok” dedi. Gazilere önceki gün törenle kimlik kartı verildiğini belirten Benan, “Bir kısım gazilere şov olarak verdiler. Biz bu taraftan uğraşırken bir anda onlar bizim önümüze geçti” sözleriyle sürece dair hayal kırıklığını dile getirdi. 356 gaziye kart verildiğini ve bunun ilk etap olduğunu aktaran Benan, “Daha da arkası gelecek tabii onların” dedi.

“Hiçbir resmi kurum tarafından onaylanmadı”

Öte yandan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından da konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bazı mecralarda “KKTC vatandaşı şehit aileleri ve malül gazi aileleri yakınlarına Türk Hava Yolları’ndan yüzde elli indirim” yapıldığına dair asılsız haberlerin dolaşıma sokulduğu belirtildi.

“Ne yazık ki bu bilgi gerçeği yansıtmamakta, hiçbir resmi kurum tarafından onaylanmamış olmasına rağmen birçok kişi tarafından sorgusuz sualsiz paylaşılmaktadır” denilen açıklamada, bu denli hassas ve onurlu bir konuda dikkatsiz davranılmasının büyük bir sorumsuzluk olduğu vurgulandı.

Şehit aileleri ve malül gazi ailelerinin toplumun vicdanı olduğunun altı çizilen açıklamada, “Onlara dair umut veren ama gerçeği yansıtmayan haberlerle duygularla oynamak, beklenti yaratmak ve ardından hayal kırıklığına sebep olmak ne gazetecilikle ne de insanlıkla bağdaşır” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan gelişigüzel yorumlar ve kulaktan dolma bilgilerle atılan paylaşımların sadece bilgi kirliliğine yol açmadığı, aynı zamanda zaten hassas durumda olan ailelerin kalbini kırıp yaralarını kanattığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu sebeple herkesi sorumlu davranmaya, doğruluğu teyit edilmemiş haberleri yaymamaya ve özellikle şehit aileleri ile malül gazi aileleri gibi kutsal bir mevzuyu polemik konusu yapmamaya davet ediyoruz. Sessiz bir yara açmaktansa, hiç konuşmamak daha değerlidir.”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso:

“Projeyi biz başlattık, dışlandık”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso, söz konusu uygulamanın fikir babasının dernekleri olduğunu belirtti, sürecin başında ilgili bakanlıklarla yoğun temas kurduklarını söyledi. Projeye katkı vermelerine rağmen sürecin dışında bırakıldıklarını söyleyen Ruso, “Bu kartın tasarımına kadar başkanımız hazırladı, verdi. Projeyi çaldılar ve bizi dışarda bıraktılar.” diye konuştu.

Dernek olarak herhangi bir tanıtıcı ya da başvuru kartına hâlâ sahip olmadıklarını belirten Ruso, “Veremeyecekler de sebebi ellerinde bilgi ve veri yoktur” dedi.

“Seçim yatırımı”

Şehit ve gazi ailelerine dair en sağlıklı arşivin derneklerinde olduğunu söyleyen Ruso, bu konuda açık çağrı yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını söyledi. Ruso, “Bu haklardan yararlanabilecek tek verisi olan yer bizim derneğimizdir. Yararlandırmak istemiyorlar çünkü bu seçim yatırımıdır” iddialarında bulundu. Ruso, “Önlerine gelene ‘bana bir oy verecen’ diye kart verdiklerini düşünüyoruz” diye konuştu, “Şovla kart dağıtılan kişilerin hiçbirinin dernekle alakası yoktur” iddialarında bulundu.

Uygulamanın gerçekte işlemediğini öne süren Ruso, konuyla ilgili şu soruyu yöneltti: “Hangi arkadaşımız veya tanıdığımız, bildiğimiz halkımızdan gazilerden biri gidip THY’den yüzde elli indirim alabildi mi? Alamadı.”

Protokolün dernekle paylaşılmadığını, gizlilik olduğunu belirten Ruso, kendilerine ulaşan bilgilere göre söz konusu indirimin bazı kısıtlamalar içerdiğini söyledi:

“Benim aldığım bazı duyumlara göre, Carter servisten yararlanabilirmişsiniz yalnızca, uçağın müsaitlik durumuna göre yararlanabilirmişsiniz. Artı, vergiler hariç yüzde ellidir zaten. Bir biletin üzerinde yüzde 38-40 arasında bir devlet vergisi vardır. Yüzde 38’den feragat etmedi hiçbir zaman devlet. Yalnızca THY’in maliyetinin üzerinden yüzde 50 indirim verilecek. O da uçağın müsaitlik durumuna göre. ‘Bu uçakta müsait durumum yoktur’ diyecek, yüzde 50’yi vermeyecek sana. Senin de acil gitmen lazım gelirse ne yapacaksın?”