76. Berlin Film Festivali yine tartışmalarla başladı

Murat OBENLER/BERLİN

76. Berlin Film Festivali (Berlinale) yine politik birçok konunun gölgesinde 12 Şubat gecesi Berlinale Palast’da yer alan törenle açıldı. Tören öncesinde gündüz seansın Ana Yarışma Jürisi basın toplantısında özellikle Jüri Başkanı Alman yönetmen Wim Wenders’in sözleri çok konuşulurken sinema ile politika daha gösterimler başlamadan birbirine girdi. Wenders ve bazı jüri üyelerinin Alman Hükümeti’nin Gazze’deki soykırım gerçekleştirilen İsrail’e karşı tutumu ve Alman Hükümeti’nin fonladığı festivalin tutumu ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlar üzerine ilk somut tepki ödüllü Hintli yazar Arundhati Roy’dan geldi ve yazar Berlinale’nin Gazze konusundaki "şaşırtıcı" tutumu nedeniyle festivalden çekildiğini açıkladı.

Klasikleşen kırmızı halı geçişi ile başlayan açılış törenine siyasetten Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, sanatçılar Sean Baker, Bella Ramsey, Karim Ainouz, Neil Patrick Harris, Radu Jude, Daniel Brühl ve Lars Eidinger gibi isimlerin de aralarında olduğu sanat ve siyaset dünyasının ünlüleri katıldı. “No Good Men” (İyi Erkek Yoktur) filminin de gösterildiği bu yılki açılış, İran’a dair politik mesajlarla da dikkat çekti.

Özgür İran çağrıları da kırmızı halıya yansıdı

Açılışta, İran asıllı Alman oyuncu Yasmin Tabatabai, Alman oyuncular Carolin Herfurt ve Fline Rogan ile insan hakları aktivisti Dozan Tekal, Şehrbano Sadat’ın yönetmenliğini üstlendiği “İyi Bir Adam Yoktur” filminin gösterimi sırasında kameraların önünde durarak İran halkıyla dayanışmalarını gösterdi. Sanatçılar ve aktivistler, son protestolarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını ve destek mesajlarını göstererek medyanın ilgisini İran’daki durumuna çekti.

Michelle Yeoh gözyaşlarına hakim olamadı

Açılış töreninde Sean Baker'ın elinden ödülünü alan Michelle Yeoh, konuşmasında gençken Berlin Film Festivali'nin kendisini kucakladığını söyledi. “Bir yanım hala sadece ailesini gururlandırmak isteyen o genç kız” diyen Michelle Yeoh, babasının artık bu anı göremediğini de belirtti. Duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, “Ama onu yanımda taşıyorum; disiplinini, kararlılığını, inancını… Eğer bu gece Altın Ayı'yı tutarken beni görseydi, eminim gülümserdi” dedi.

Wenders’ten Filistin açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi

Jüri Başkanı Wim Wenders ilk günkü basın toplantısında kendisine yöneltilen İsrail ve Filistin sorularına karşı “Politikadan uzak durmalıyız. İnsanların hikâyesini yapmalıyız, politikacıların değil,” dedi. Filmlerin siyasi yönde değiştirici gücü olup olmadığı sorusuna ise Wenders şu yanıtı verdi: “Filmler dünyayı değiştirebilir; fakat siyasi anlamda değil. Hiçbir film herhangi bir politikacının fikrini değiştirmedi; ama insanların nasıl yaşamaları gerektiğine dair fikirlerini değiştirebiliriz. Bu gezegende yaşamak isteyen insanlar ile başka fikirleri olan hükümetler arasında büyük uçurum var. Bence filmler bu uçuruma dahil oluyor.” Jüri üyelerinden Ewa Puszczynska da Almanya'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımına verdiği destekle ilgili sorulan soruya "haksız" bir soru olduğunu söyleyerek, "Soykırımın işlendiği başka birçok savaş var ve biz bunlardan bahsetmiyoruz" dedi.

Bu söylemlere ilk somut tepki ise ödüllü Hintli yazar Arundhati Roy’dan geldi ve ünlü yazar Berlin Uluslararası Film Festivali'nin Gazze konusundaki "şaşırtıcı" tutumu nedeniyle festivalden çekildiğini açıkladı.

İlker Çatak’ın Ana Yarışmadaki filmi Sarı Zarflar da dünya prömiyerinini Berlinale’de gerçekleştirdi.