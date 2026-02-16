“İlerleme eksikliğine dair çarpıtılmış tablo sunuldu”

Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelaou, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi Maria Angela Holguin’in son açıklamalarını eleştirerek, Kıbrıs meselesindeki ilerleme eksikliğine ilişkin “çarpıtılmış bir sorumluluk tablosu” ortaya konulduğunu söyledi.

Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC) sabah radyo programında konuşan Menelaou, Holguin’in açıklamalarının Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının engellemelerine rağmen tarafları aynı zemine koyan bir “eşitlik mantığı” benimsediğini ileri sürdü. Açıklamalarda Kıbrıs Rum tarafının gündeme getirmediği unsurların yer aldığını ve bunun sahadaki gerçekliği yansıtmadığını öne sürdü.

Menelaou, diyaloğun çıkmazda kalmasının temel nedeninin “kasıtlı geciktirme ve dikkat dağıtma taktikleri” olduğunu belirterek, sorunun zamanlama ya da iç süreçlerden değil, çözüm için üzerinde uzlaşılan çerçeveyi zayıflatan tutumların sürdürülmesinden kaynaklandığını söyledi.

Holguin’in, Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı ile güneydeki Mayıs ayı parlamento seçimlerinin önemli değişiklik olasılığını sınırladığı ve yeni Kıbrıs Türk liderliğinin yerleşmesi için zamana ihtiyaç duyulduğu yönündeki değerlendirmesini de reddeden Menelaou, müzakerelere hazır olmanın siyasi irade ve BM parametrelerine bağlılıkla ilgili olduğunu ifade etti.

Engellerin Türk tarafının tutumundan kaynaklandığını savunan Menelaou, bunun bir suçlama amacıyla değil “gerçeklere dayalı objektif bir değerlendirme” olduğunu dile getirdi.

Geçiş kapıları tartışması

Güven artırıcı önlemler kapsamında yeni geçiş noktalarına ilişkin çıkmazın “Türk tarafının tutumunu” gösterdiğini savunan Menelaou, Pyroi–Athienou geçişi için BM’nin köprü projesinin Temmuz ayından bu yana gündemde olduğunu ve Kıbrıs Rum liderliğince kabul edildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının bunu kabul etmemesinin sorunun kaynağını ortaya koyduğunu belirten Menelaou, buna karşılık Kıbrıs Türk tarafının Ayios Dhometios’taki yoğunluk ile Derinya ve Astromerit’teki gecikmeleri Kıbrıs Rum tarafının ataletine örnek gösterdiğini hatırlattı.

Hristodulidis ise uzun süredir iyileştirme çalışmalarına hazır olduğunu ve gecikmelerin tampon bölgede yaşandığını belirterek, hükümetin çalışmaları kendisinin yürütmesi yönündeki önerilerin reddedildiğini ifade etti.

Menelaou, Erhürman’ın pozisyonuna da değindi

Menelaou, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın yeni bir girişim öncesinde metodoloji üzerinde anlaşılması ve Crans-Montana’ya kadar sağlanan yakınlaşmaların kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüşlerine de değindi.

Erhürman’ın pozisyonlarının, özellikle çözümün temeli ve egemen eşitlik talepleri açısından Ersin Tatar’ın daha önce dile getirdiği görüşleri yansıttığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Erhürman, sürecin yeniden sonuçsuz kalmayacağına dair güvenceler olmadan müzakerelerin başlatılmaması gerektiğini ifade etmişti.