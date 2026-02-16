Hristodulidis, Kenan Ayaz'ın cezaevinden tahliyesini onayladı
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kürt aktivist Kenan Ayaz'ın cezaevinden tahliyesini onaylayarak, Almanya'daki iadesi ve mahkumiyetiyle bağlantılı olarak yaklaşık üç yıldır süren tutukluluğuna son verdi.
Yerel medya kaynaklarına göre, tahliye talebi cuma günü Hristodulidis tarafından imzalandı.
Cezasının kalan kısmını çekmek üzere 2025 yılında Kıbrıs'a dönen Ayaz'ın, ilgili idari işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.
Ayaz, Almanya'nın hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarmasının ardından Mart 2023'te Larnaka havaalanında tutuklanmıştı.
