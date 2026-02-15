"Aykut cezasının geri kalanını İsrail'de çekecek.. Yazılı teyit aldık”

Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kostas Fitiris, Kıbrıs’ın kuzeyindeki eski Rum mallarını “gasp” suçlamasıyla mahkum edilen Simon Aykut’un cezasının geri kalanını çekmek üzere İsrail'e iadesi için “cezasını çekeceğine dair yazılı teyit" aldıklarını söyledi.

Haftalık Kathimerini’ye özel söyleşi veren Fitiris, Aykut’un, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail’in de taraf olduğu “mahkumların cezalarını çekmek üzere kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili çok taraflı uluslararası anlaşma” tahtında İsrail’e gönderileceğini belirtti.

Fitiris, prosedürün onaylanmasındaki kritik unsurun, kabul edecek devletin, mahkumun cezasını Rum mahkemesinin verdiği şekil ve sürede çekeceğini tam olarak kabul etmesi olduğunu belirtti. “İsrail, cezayı bütünüyle kabul ettiği için başvuruyu kabul etmek zorundaydık” diyen Fitiris, İsrail’den Simon Aykut’un cezasının geriye kalanını çekeceğine dair yazılı teyit aldıkları bilgisini de verdi.

“Çete başlarının kimler olduğunu biliyoruz”

Gazeteye göre, Fitiris, “Çete ‘Başlarını’ Biliyoruz” başlığıyla manşete çekilen manşette, son dönemde saldırılarını artıran örgütlü suçla “savaş halinde olduklarını” söyledi. Fitiris “Hedefimiz çete başları. Kim olduklarını biliyoruz. Sürekli baskı yapıyor ve onları bekliyoruz” dedi.

Çetelerin Tapu, Şehircilik, Cezaevi ve Vergi Dairesi gibi ana devlet birimleriyle bağlantı geliştirmek istediğini belirten Fitiris, örgütlü suçu bastırmak için kullandıkları ana yöntemlerden birinin de, denetimden sorumlu ilgili devlet birimlerinin katıldığı ve “follow the Money” metoduyla çalışan özel “task force” olduğunu söyledi.

Kamuoyunda “Kıbrıs FBI"yı olarak anılan yeni birimin, Mart ayında devreye girmesiyle, örgütlü suçla mücadelenin ana bacağını oluşturacağını kaydeden Fitiris, doğrudan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışacak birimin istihbarat toplama, analiz, izleme/dinleme birimleri ve uluslararası örgütlerle direkt operasyon ve iş birliği yapacağını anlattı.