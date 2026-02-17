CTP milletvekili Ongun Talat, saat 05.02'de Meclis'te yaptığı açıklamada sözün bittiği yerde söz üreterek bir direniş göstermeye çalıştıklarını söyleyerek, dün sabah 09.00’dan beri yaşananlara anlam veremediğini, göstermelik toplantılarla paydaşların da kendilerinin de oyalandığını ifade etti.

Ek protokol hazırlanacağına kendisinin de inanmadığını, zaten önceden yaşananların da bugüne ışık tuttuğunu söyleyen Talat, konuyla ilgili yaşanılanlara örnekler verdi.

Talat, dünyada kablo çeken şirketlerin ülkelere para ödediğini hatırlatarak “biz para almayı bırakın bir de 25 yıl tekelleşmeyi garantiliyoruz” dedi. Telefon Dairesi'nin Türk Telekom’a ödediği yıllık ücretin de keyfi şekilde belirlendiğine işaret etti.

Protokolde hukuken hatalı bulduğu maddeleri sıralayan Talat, internetten Meclis Genel Kurulunu izleyen vatandaşların yazdığı yorumları okudu.

Kendilerinin Türk Telekom yetkilileriyle muhatap edilmelerini de doğru bulmadığını dile getiren Talat, “bu peşkeşe onay vermemiz mümkün değil, bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur” dedi.