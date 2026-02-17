“Hükümet korku içerisinde sindi kaldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dün akşam saat 18.00’da açılan ve halen devam eden Meclis Genel Kurulu’nda hükümeti sert bir dille eleştirdi.

İncirli, “Hiçbir görüşü duymayan, hiçbir konuda doğru olmayan karanlıklar, yolsuzluklar ve usulsüzlükler içinde kaybolmuş bir hükümet” şeklinde konuşarak mevcut hükümetin artık miladının dolduğunu vurguladı. Fiber Optik Protokolü ile ilgili sıkıntıları dünden beri Meclis Kürsüsü’nden gündeme getirdiklerini ifade eden İncirli, “Dünden beri bu konuyu gündeme taşıyoruz ama hükümet ortada yok. Sindiniz kaldınız, korku içerisindesiniz. İki gündür bu konu Meclis’in gündeminde ve hükümet hala ortada yok” dedi.

“Ömür boyu bu korkuya ve utanca mahkumsunuz”

Sıla Usar İncirli, hükümet yetkililerin yaşadıkları korkunun ömür boyu süreceğini ifade ederek “Ömür boyu bu korkuya ve utanca mahkumsunuz. Yaptıklarınızın pişmanlığı peşinizi asla bırakmayacak. Hiçbir korkuya benzemez halkından korkanın korkusu” şeklinde konuştu.

“Siz kimsiniz de bu ülkenin kurumlarını ve bu ülkede çalışan insanları hiçe sayıyorsunuz”

Fiber optik altyapının güçlendirilmesinin, halkın hızlı, erişilebilir, kaliteli ve uygun fiyatlı bir internete erişebilmesinin bir ihtiyaç olduğunu ifade eden CTP Genel Başkanı Sıla Usar, “Fiber Optik Protokolü ile herkes ilgilenmeye başladı sonra gördük ki içerisinde ihalesiz alımlar var. 25 artı seneliğine ipotek ediliyor ve dahası bu ülkenin kendi insanları dışlanıyor” dedi. Böyle önemli bir iş yapılırken ilgili bütün paydaşlarla görüşülerek ve işbirliği içerisinde protokolün hazırlanması gerektiğini kaydeden İncirli, “Nasıl ülkenin kendi insanına önem vermeden bu protokolü hazırlamak aklınıza geldi?” diye sordu ve “Siz kimsiniz de bu ülkenin kurumlarını ve bu ülkede çalışan insanları hiçe sayacaksınız” ifadelerini kullandı. İncirli, hükümetin yaptıklarından dolayı korkarak kaçtığını dile getirerek “Siz bu memleketi sattınız, bu ülkeden vazgeçtiniz ve bu yüzden kaçıyorsunuz.” Dedi.

“Yalanlar üzerine hükümet kurdunuz protokolü de yalanlarla yürütüyorsunuz”

Sendikaların ve halkın Fiber Optik Protokole itiraz ederek ayağa kalktığını ve artık hükümetin irtibarının kalmadığını ifade eden İncirli, “Yalanlar üzerine hükümet kurdunuz ve bu protokolü de yalanlarla yürütmeye çalışıyorsunuz. Dayatma ile bu iş olmaz, bu mesele burda bitmez. Bu ısrardan vazgeçin memleketi boşu boşuna germeyin” şeklinde konuştu.

“Bu hükümet nerede yoksa düştü mü?”

Konuşmasının sonunda söz konusu protokolden vazgeçilmesi için çağrıda bulunan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bu protokol kimsenin içine sinmedi. İçinde sakıncalı durumlar var ve bu kadar ısrar doğru değil. Bu protokolü geri çekin” dedi. İncirli, hükümette seslenerek “Buhükümet nerede? Daha ne usulsüzlük yapabiliriz nereleri satabiliriz diye mi düşünüyor? Yoksa bu hükümet düştü mü?” sorularını sordu.