Türk Telekom’a “peşkeş” Fiber Optik Protokolü ile ilgili Meclis’te tartışmaları sürerken, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan dikkat çeken iddialar geldi. Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut durumuna işaret etti, “Telekomünikasyon dairesine araç alacak durumumuz yok siz neyden bahsediyorsunuz?” diye sordu.

Fiber altyapının hayata geçirilmesiyle birlikte ekonomik canlanma yaşanacağını savunan Arıklı, “Bu alt yapıyı sağladıktan sonra KKTC ekonomisi şaha kalkacak.” İddialarında bulundu.