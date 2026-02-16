Simon Aykut’un bu hafta içinde İsrail’e nakledilmesi bekleniyor

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Rum mallarıyla ilgili güneyde hapis cezasına çarptırılan ve cezasının geri kalanını İsrail’de çekecek AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’la ilgili haberler güney basınında yer almaya devam ediyor.

İsrail basınında Aykut’un davasıyla ilgili geniş kapsamlı haberler yer aldığını yazan Politis gazetesi, bu haberlere dayanarak Aykut’un cezasının geri kalanını çekmesi için İsrail’e nakledilmesinin bu hafta içerisinde tamamlanabileceğini kaydetti.

İsrail basınında yer alan haberlerin, Kıbrıslı Rum Adalet Bakanı Kostas Fitiris’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İsrail tarafından sunulan talebi yerine getireceğine dair açıklamasına atıfta bulunduğu da belirtildi.