"Bu yasayı geçirmeyeceğiz"

Meclis önündeki eylemcilerin yanına gelen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, "Bu memleketi devretmelerine izin vermeyeceğiz! Bu yasanın geçmesine izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

İncirli, "Onlar sandılar ki kuzu kuzu ellerini kaldırıp protokolü geçirecekler. Bundan önce yaptıkları gibi. Biz bunun karşısında duracağız. Bu hepimizin boynunun borcudur. Onlara kim olduğumuzu hatırlatacağız" şeklinde konuştu. İncirli, "Bu memleket bizimdir bunu kimse unutmayacak" dedi.