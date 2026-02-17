CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, muhalefet milletvekilinin saatlerdir Meclis'te direniş gösterdiğine vurgu yaparak, "Bu mücadele hepimizin geleceği ve özgürlüğü için veriliyor" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kişi, yurttaşları Meclis bahçesine direnmeye çağırdı.

Açıklama şöyle:

"16,5 saattir bu ülkenin onurlu vekilleri, halkın haberleşme hakkının peşkeş çekilmesine karşı kararlılıkla direniyor. Bu mücadele yalnızca bir kurumun değil, hepimizin geleceği ve özgürlüğü için veriliyor.

Tüm yurttaşlarımızı Meclis önünde bu haklı direnişe destek vermeye, bu ihanete karşı ses yükseltmeye davet ediyoruz. Susma, sahip çık!"