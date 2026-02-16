“Genişletilmiş toplantıya katılmaya hazırım”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis her yöne mesaj göndererek, müzarekelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının ilan edileceği New York’taki genişletilmiş bir toplantıya katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada gelecek hafta dahi müzakerelerin yeniden başlayacağının ilan edileceği genişletilmiş bir toplantıya katılmaya hazır olduğunu belirtti ve Kıbrıs Türk tarafını söylediklerini eyleme dönüştürmeye davet etti.

Gazeteye göre Lefkoşa’nın güneyinde dün gerçekleştirilen “Ay. Marona” kutlamaları çerçevesinde açıklamada bulunan Hristodulidis her yöne mesaj göndererek “New York’ta BM Genel Sekreterine söz verdiğimiz üzere gelecek hafta genişletilmiş bir toplantıda buluşmaya ve müzakere kazanımlarına tam anlamıyla saygı duyarak müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını ilan etmeye hazırım. Hepimiz hazır olduğumuzu pratikte gösterelim ve açıklamaları bir kenara bırakalım” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığı ile mayıs ayında gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinin bu zaman takvimini hiçbir şekilde etkilemediğini de dile getiren Hristodulidis, hazır olduğunu yineleyerek, Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Türk tarafından da irade olması halinde ilerleyebileceklerini söyledi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ile mayıs ayındaki milletvekili seçimlerinin müzakerelerin yeniden başlamasını imkansız hale getirdiğine dair açıklamasını da yorumlayan Hristodulidis bu durumun müzakerelerin yeniden başlamasını nasıl imkansız hale getirdiğini sordu. Hristodulidis, “gelecek hafta genişletilmiş bir görüşmeye gitmeye hazır olduğumu size söylerken bu durum müzakerelerin yeniden başlamasını nasıl imkansız hale getiriyor” ifadesini kullandı.

Hristodulidis mayıs ayındaki milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak ise “üzgünüm bu komik bir argümandır. Bu durum milletvekilliği seçimlerinin sonucunu veya milletvekilliği seçimlerine yönelik süreci etkilemez. Eğer şu anda birileri görüşmelere katılamayacaksa, bunu kamuoyuna açıkça belirtmelidirler” ifadesini kullandı.

Hristodulidis açıklamasında Kıbrıs Rum liderliğinin önümüzdeki hafta New York’ta veya BM Genel Sekreterinin tercih ettiği bir yerde, müzakere kazanımlarına tam saygı gösterilerek müzakerelerin yeniden başlayacağının ilan edileceği genişletilmiş bir görüşmeye katılmaya hazır olduğunu yineledi.

Gazete Hristodulidis’in milletvekilliği seçimleri veya AB dönem başkanlığı yüzünden Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olmayacağı argümanını gülünç olarak nitelediğini de belirtti.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın “Agios Dometios” (Ay. Demet- Kermiya) geçiş noktasında gözlemlenen gecikmelerle ilgili açıklamasını da yorumlayan Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının çok uzun zamandır yolun genişletilmesi için hazır olduğunu ifade etti.

Kendi paylarına düşen kısmı yaptıklarını ve ara bölge içerisinde gecikme olduğunu dile getiren Hristodulidis, gecikme olmaması için bunu kendilerinin yapmasını önerdiklerini ifade etti.

Ne yazık ki Kıbrıs Türk tarafının buna olumsuz yanıt verdiğini öne süren Hristodulidis, Ersin Tatar’ın olduğu döneme atıfta bulunduğunu sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Holguin’in Değerlendirmelerindeki Uçurum- Hristodulidis Holguin’in Milletvekilliği Seçimleri ve AB Konseyi Dönem Başkanlığıyla İlgili Görüşünü Gülünç Olarak Nitelendirdi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Holguin’in BM Kıbrıs Temsilciliği tarafından dün yayımlanan görüş yazısına yer verdi.

Holguin’in ortaya koyduğu “olgunlaşma” yaklaşımına karşı Hristodulidis’in ise hemen hazır olma söylemi benimsediğini yazan gazete, Hristodulidis’in dünkü açıklaması yanı sıra Holguin’in görüş yazısına yer verdi.

Haber Fileleftheros’ta “Holguin Ara Verdi- Temmuz Ayına Kadar Müzakerelerin Yapılamayacağı Beyan Edildi”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Sorununda Donmuş Hareketlilik- BM Yeni Müzakerelerden Önce Olgunlaşmaya İhtiyaç Duyulduğunu Görüyor- Başkan Genişletilmiş Görüşmeye Hazır Olduğunu Dile Getiriyor- Milletvekilliği Seçimlerinin Süreci Geciktirdiği Argümanı Gülünç” başlıklarıyla yer buldu.