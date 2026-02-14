Çiçek Göçkün Özdağ ile “Dalga’nın Öyküleri”ne yoğun ilgi

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitabevi’nde düzenlenen “Dalga’nın Öyküleri” etkinliği bugün çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Daha önce de yapılan ve ilgi gören etkinlik, bugünkü etkinlikle birinci yılını tamamladı ve Folk-Der’in minikleriyle bir araya geldi.

Çiçek Göçkün Özdağ’ın tamamen gönüllü olarak yürüttüğü etkinlikte, Özdağ oğlu Dalga’nın kütüphanesinden seçtiği kitaplardan okuyarak çocuklarla bir araya geldi. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen okuma etkinliğinde çocuklar hem dinledi hem de zaman zaman öykülere sorular ve yorumlarla eşlik etti.

Çocuklara özel olarak kurgulanan buluşmada, hayal gücü, paylaşım ve kitap sevgisi ön plana çıktı. Etkinlik boyunca kitapların çocukların dünyasındaki yeri ve okuma alışkanlığının önemi bir kez daha vurgulandı.

Yoğun katılımın olduğu “Dalga’nın Öyküleri” etkinlikleri her ay bir Cumartesi Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı yararına düzenleniyor. düzenleniyor. Lefkoşa Doku Kitabevi’nde gerçekleşen buluşma, çocuklar için unutulmaz bir edebiyat deneyimine dönüştü.