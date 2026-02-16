Lefke’de ‘Herşeyi Bilen Kitap’ oyunu sahnelenecek

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, ‘Herşeyi Bilen Kitap’ çocuk oyununu perşembe günü Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde bölge okullarındaki öğrenciler için sahneleyecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ufuk Aydoğan'ın yazıp yönettiği, Ada Cem Dönmez ve Arda Aygün'ün oynadığı, Güner Özselmanoğlu’nun sahne amiri olduğu oyunun dekor, tasarım ve uygulaması Cem Taşlıovalı'ya; ışık uygulaması ise Boysan Kuru'ya ait.

Oyunun konusu şöyle belirtildi:

“Ormanın derinliklerinde, Aslan ve Ayı'nın en sevdiği armut ağacı gizemli bir şekilde kaybolur. Bu tuhaf olayı çözmek için iki yakın arkadaş, 'Her Şeyi Bilen Kitap'ın rehberliğinde heyecan dolu bir maceraya atılırlar. Kitabın verdiği ipuçlarını takip ederek ormanın sırlarını aralayan Aslan ve Ayı aynı zamanda dostluğun, cesaretin ve bilginin gücünün önemini de keşfederler. Bu macera, onları hem doğanın gizemleriyle yüzleştirir hem de kitapların hayatımızdaki aydınlatıcı rolünü gözler önüne serer.”