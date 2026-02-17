“Ek protokolü yapamazsanız hükümetten ayrılacak mısınız?”

“Türk Telekom’a peşkeş protokolü” olarak bilinen ‘Fiber Optik Protokolü’nün Meclis Genel Kurulu’ndan geçmemesi için direniş devam ederken, Hükümetin büyük ortağı UBP'nin milletvekili Hasan Küçük ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı arasında dikkat çeken diyalog yaşandı.

Meclis kürsüsünde konuşma yapan UBP Milletvekili Hasan Küçük, Bakan Arıklı'ya sorular yöneltti, "En makul sürede ek protokolü hazırlayacağınıza ve bunu yapamadığınız takdirde hükümetten ayrılacağınıza halkın önünde söz veriyor musunuz?” diye sordu.

Kürsüde konuşma yapan Küçük, “Ben Erhan Arıklı’ya güvenmek istiyorum. Hala güvenmek istiyorum. Ama ben esas Türkiye Cumhuriyeti’ne güveniyorum…Erhan Bey’e soruyorum, geniş mutabakatla en makul sürede ek protokolü hazırlayacağınıza ve bunu yapamadığınız takdirde hükümetten ayrılacağınıza halkın önünde söz veriyor musunuz?” ifadelerine yer verdi.

Küçük'e cevap veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, "Bu protokolün altında kimin imzası var? Bu protokol daha iyi olabilirdi, Başbakanlık bunu yaptığı için biraz sorunlu olmuş. Ek protokol konusunda Başbakan, Cevdet Yılmaz’dan söz aldı. Dün arkadaşlara da söyledim, bu ek protokol imzalanmazsa ben bu koltukta oturmam. Kısa süre içerisinde ek protokol mutlaka yürürlüğe girecek. Ben kendimden ve hükümetimden eminim. En önemlisi de Anavatan Türkiye’ye güveniyorum” şeklinde konuştu.