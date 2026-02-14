CSO’dan Sevgililer Günü konseri
CSO’nun Sevgililer Günü konseri yoğun katılımla gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO), Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği konseri izledi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da düzenlenen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.
Şef Kanako Abe yönetiminde ve gitar sanatçısı Ozan Sarıtepe solistliğinde gerçekleşen konserin programında, Gioachino Rossini’nin “İpek Merdiven Uvertürü”, Eugène Visser’in “Melekle Mücadele” adlı gitar eseri ile Georges Bizet’nin “Carmen Süit No.1” ve “Carmen Süit No.2” eserleri yer aldı.
