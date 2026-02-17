Ercan'da hava trafiği durdu!
TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, sendikaya bağlı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın Ercan'da greve gittiğini açıkladı.
Bıçaklı, söz konusu grevin, "Türk Telekom'a peşkeş protokolü" olarak anılan 'Fiber Optik Protokolü'ne karşı başlatıldığını belirtti. Bıçaklı, grev dalgasının farklı dairelere de sıçrayacağını ifade etti.
