"Hükümetin derdi 3-5 ay daha koltuklarda oturmak"

CTP milletvekili Armağan Candan, “yeni mecliste ilk sabahlamamızı yaptık” diyerek bu tür "rezillikleri" bugün yaşamaya başlamadıklarını ama alışmayacaklarını söyledi.

Aynı gün hem ek protokol çalışması yapılıp hem de protokol onayı için genel kurulda görüşme yapmanın “garagözlük” olarak nitelenebileceğini savunan Candan, hükümetin bu konuda da sağlık ve eğitimde olduğu gibi ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını ifade etti.

Geçmişte özveriyle hayata geçirilen başta ihale ve rekabet, BTHK yasalarının bu protokolle yok sayıldığını kaydeden Candan, ihale yasasına aykırı davranışlar üzerine kendisinin de “hanginiz ne kadar para aldınız" diye sorma hakkının olduğunu söyledi.

Önce protokolün imzalanması, ardından görüş alınmasına tepki gösteren Candan, hükümetin tüm derdinin 3-5 ay daha koltuklarında oturmak olduğunu vurguladı.

Candan, hükümetin icraatlarına tepki göstererek, hükümetin yaptığı yasaların yarattığı kaosları düzeltmek için neler yapıldığını anlattı.