Karahan hayatını kaybetti

Eski Polis Genel Müdürlerinden Ali Çetin Karahan vefat etti.

1994-1995 Yılları arasında Polis Genel Müdürü görevinde bulunan Ali Çetin Karahan bu sabah hayatını kaybetti.

Karahan’ın ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Aile yakını Hasan Karaokçu’dan edinilen bilgide; Karahan’ın cenazesi, yarın öğlen Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacak olan törenin ardından saat 15.00’te Gönyeli’de defnedilecek.