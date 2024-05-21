"Kapıyı kırdık, sıra binada. Hükümet istifa"

Serap ŞAHİN - Devrim DEMİR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin dün Lefkoşa'da süresiz olarak başlattığı eylem 2'nci gününde de yüksek tansiyonla sürüyor…

Başbakanlık önünde devam eden eylemde Başbakanlık kapısı iş araçlarıyla yıkıldı, Hayvan Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt dahil toplamda 6 eylemci tutuklandı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, tutukluların serbest bırakılmaması halinde eylemin boyut değişeceğini, Başbakanlık binası çevresindeki tüm duvarları yıkacaklarını açıkladı.

Yaklaşık 1 saat poliste tutuklu kalan eylemciler, yapılan görüşmelerin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan eyleme, Kasaplar Birliği ile Restorancılar Birliği destek verme kararı aldı. İki örgüt, hayvancılarla “ithal et” konusunda ayrılık yaşıyordu…

Ortak mücadele kararı, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle'nin gerilmesine neden oldu. Mecliste konuşan Kelle, hayvancı ile kasabın ortak mücadelesine tepki gösterdi.

Eylemde, Başbakan Ünal Üstel ile Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle istifaya davet edildi…

Gün boyu yaşanan gelişmeler, YENİDÜZEN’de…

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SAAT 14.00

Başbakanlık binası önündeki kapıyı kırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 6 üretici, serbest bırakıldı.

Eylemcilerin serbest bırakılması için hem Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları hem de Çiftçiler Birliği Başkanı Nizam, polisle görüşmeler gerçekleştirmiş, "Başbakanlık çevresindeki duvarları yıkacaklarını" açıklamışlardı.

SAAT 13.30

Hayvancı ile kasapların ortak mücadelesi Tarım Bakanını gerdi. Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Hayvancılar Birliği’nin eylemine destek kararı alan Kasaplar Birliği’ne tepki gösterdi, “1 ay önce ithal ete destek veriyordunuz, şimdi ne oldu?” diye sordu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Kelle, “Kasaplar, eyleme destek veriyoruz diyor. 1 ay önce kasaplar değil miydi karkas et gelsin diye mücadele eden? Peki şimdi ne oldu? Kasaplar değil miydi Tarım Bakanlığında eylem yapan? Hayvancının yanında durmakla suçlayan kasaplar değil miydi? Bunları buradan ifade etmek çok da doğru değil” dedi.

SAAT 13.17

Tutuklanan üreticilerin serbest bırakılması için polise süre tanıyan eylemciler, verilen sürenin dolduğunu ifade ederek duvarları traktörler ile yıkacaklarını belirtti; bina önündeki balyalar yeniden ateşlendi.

Balyaların ateşlenmesi üzerine, alevleri söndürmek isteyen polis ile üreticiler arasında gergin anlar yaşandı.

SAAT 12.40

Başbakanlık binası önündeki kapıyı kıran, birlik genel sekreteri Adil Onalt dahil toplamda 6 üretici polis tarafından tutuklandı. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemcilerin serbest bırakılmaması halinde, Başbakanlık binası çevresindeki tüm duvarları yıkacaklarını açıkladı.

SAAT 12.30

İthal et konusunda farklı görüşlere sahip olan Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği yetkilileri eyleme destek vermek için Başbakanlık önüne geldi.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya:

"İthal ete destek vermiyoruz"

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya yaptığı açıklamada, ithal eti istemediklerini açıkladı. Şenkaya, sürecin başından bu yana emeğe saygı bekledik ifadelerini kullanarak, "İthal ete destek vermiyoruz. İthal ete ihtiyaç olursa buna biz karar vereceğiz. Hayvancı olmadan kasap, kasap olmadan hayvancı olmaz" dedi.

Asbaşkan Halil Akbıçak, hükumetin aldığı karara karşı olduklarını söyledi. Desteklerini tam olarak verdiklerini kaydeden Akbıçak, "Hükumeti siz değerlendirin" dedi.

SAAT 12.15

Naimoğulları: "Ateşi yaktık herkes buraya..."

Mustafa Naimoğulları bütün sendikaları ve halkı eylem noktasına çağırarak, "kapıları kırdık sıra binada. Arkadaşlarımız tutuklandı bizi kimse yok edemez. Ateşi yaktık herkes buraya" dedi.

Eylemciler, Başbakan Ünal Üstel ve Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle'yi istifaya çağırdı.

SAAT 12.00

Gergin anlar... Kapı kırıldı, 4 kişi tutuklandı

Eylemciler ve polis arasında gergin anlar... Başbakanlığın giriş kapısı kırıldı 4 kişi tutuklandı. Polis eylemcilere sert müdahalede bulundu.

Üreticiler dün de Cumhuriyet Meclisi kapısını yıkmıştı.

SAAT 10.30

Hayvan üreticileri, Başbakanlık önüne döktüğü balyaları ve lastikleri ateşe verdi...

DÜN NELER YAŞANDI?

Hayvan üreticileri sokakta: "Hükümet elini yakamızdan çek"