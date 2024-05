Hayvan üreticileri sokakta: "Hükümet elini yakamızdan çek"

Serap ŞAHİN / Devrim DEMİR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, çiğ süt fiyatının belirlenmesi, girdi maliyetlerine indirim yapılması ve ithal et kararının kaldırılması gerekçesiyle aldıkları süresiz eylem kararı bugün başladı.

Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatma kararı alan Birlik yetkilileri, geçtiğimiz hafta canlı hayvan fiyatına hayat pahalılığı oranında artış yapılması kararını da üretmişti.

Eylemciler önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne gitti, Tarım Bakanlığı önünde birlik başkanı Mustafa Naimoğulları'nın kısa açıklamasının ardından Başbakanlık önüne doğru yola koyuldu. Hayvan üreticileri, Tarım Bakanlığı önünde traktörlerle giriş çıkışı da kapattı.

Hayvan üreticileri, Başbakanlık'a gitmeden önce Meclis önünde durdu. Meclis önünde yaşanan kısa süreli arbede sonucunda Meclis kapısı kırıldı.

Daha sonra Başbakanlık önüne yeniden yola koyulan hayvan üreticileri, öğle saatlerinde Başbakanlık binasına ulaştı. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, eyleme destek veren Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya Başbakanlık önünde açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların ardından polis, "Başbakanlık kapısını kırmaya çalışan" 4 eylemciyi tutukladı. Bunun üzerine Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, tutukluların 5 dakika içinde serbest bırakılmamaları halinde duvarları yıkacaklarını söyledi.

Öte yandan hayvancıların eylemi sürerken Meclis'te de et konusu gündem oldu. CTP lideri Tufan Erhürman Meclis kürsüsünde UBP-DP-YDP Hükümeti'ni eleştirdi, "“Nüfusu bilmeden hayvan sayısının yetmeyeceğine ve ithal ete nasıl karar verdiniz?” diye sordu.

“Nüfusu bilmeden hayvan sayısının yetmeyeceğine ve ithal ete nasıl karar verdiniz?”

YENİDÜZEN ADIM ADIM TAKİPTE...

SAAT 16.00

Eylemciler Başbakanlık önünde balyaları ateşe verdi, itfaiye müdahale etti.

SAAT 14.40

Bazı eylemciler tutuklandı

Naimoğulları: "Tutuklular serbest bırakılmazsa duvarları yıkacağız"

Hayvancıların eyleminde polis, "Başbakanlık kapısını kırmaya çalışan" 4 eylemciyi tutukladı. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, tutukluların 5 dakika içinde serbest bırakılmamaları halinde duvarları yıkacaklarını söyledi.

SAAT 14.00

Hayvancılar Başbakanlık önünde...

Naimoğulları: "Gündemi değiştirmek istiyorlar"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Namoğulları, bütün mesele et gibi gündemi değiştirmek istediklerini söyledi. Her şeyin her gün zamlandığını ifade eden Naimoğulları, bu mücadelenin bitmeyeceğini ateşi yaktıklarını ifade etti.

Yalınkaya: "Aldıkları oyları halka ihanet olarak döndürdüler"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, tüm üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, "Bu toplumda üreten bir kaç kesim kaldık. Üretimden koparıp topraklarımızı peşkeş çekecekler. Başbakan kabinendeki yolsuzlukları biliyoruz. Son kalemiz üretim sektörü. Ölümüne sonuna kadar buradayız. Aldıkları oyları halka ihanet olarak döndürdüler."

Serdaroğlu: "Eserinle gurur duy Başbakan"

Başbakanlık önünde açıklama yapan sendika başkanları hayvan üreticilerinin eylemine destek verdiklerini kaydetti. Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu son zamanların en büyük eylemini yaşadıklarını kaydederek, "Eserinle gurur duy Başbakan... Donmuş eti lütuf gibi açıklıyor zenginliklerine zenginlik katacaklar. Bu görev senin başbakan ucuz et yedirmek istersen sahaya in girdileri düşür. Kolay yol donmuş eti buldunuz" dedi.



Ahmet Serdaroğlu

SAAT 13.00

Hayvan üreticileri, Meclis önünde...

"Zamların cezası üreticiye kesildi"

Meclis önünde açıklama yapan üreticiler, zamların cezasını üreticiye kestiklerini söyledi. Başbakanın kurultaya oynadığını ifade Naimoğulları, "Her şeye zam yaptınız derdiniz sadece ithal et mi?" diye sordu. Kasaların da kendileri ile dalga geçtiğini kaydeden Naimoğulları, mücadeleye devam edeceklerini bir kez daha yineledi.

Hayvan üreticileri Meclis'in kapısını kırdı...

SAAT 12.50

Tarım Bakanlığı önünde traktörlerle giriş çıkışı kapatan hayvan üreticileri Meclis önüne gidiyor.

SAAT 12.40

Hayvancılar Tarım Bakanlığı önünde:

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Tarım Bakanlığı önünde kısa bir açıklama yaptı. Naimoğulları, "Yanlışlarından geri döneceğiz" diye kandırılmayacaklarını bakan Çavuş'u çiçeklerle karşıladıklarını söyledi.

Üreticiyi "darbe" vuracak açıklamalarla geldiklerini kaydeden Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel'in üreticiyi yok etmek için uğraş verdiğini kaydetti. Hayvan üreticilerinin tüm Kıbrıs'ın sesi olmak için geldiğini ifade eden Naimoğulları, "Mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un başbakanın izni olmadan adım atmadığını kaydeden Naimoğulları, "Yıllarca araplara et sattık canlı hayvan sattık. Korkarak biryere varamazsınız" dedi.

SAAT 12.00

Hayvan üreticileri polis kontrolünde çok sayıda araç ile Tarım Bakanlığı önüne ilerliyor.

SAAT 10.45

Sabah saatlerinde Gönyeli çemberinde toplanan hayvan üreticileri Tarım Bakanlığı'na doğru harekete geçti. Polis hayvan üreticilerinin kullanacağı güzergahta tedbir aldı.

SAAT 10.00

Gazimağusa bölgesinden gelen üreticiler Hamitköy çemberinde, Güzelyurt bölgesinden gelen üreticiler ise Gönyeli çemberinde toplandı.