Hayvancı ile kasapların ortak mücadelesi Tarım Bakanını gerdi

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Hayvancılar Birliği’nin eylemine destek kararı alan Kasaplar Birliği’ne tepki gösterdi, “1 ay önce ithal ete destek veriyordunuz, şimdi ne oldu?” diye sordu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Kelle, “Kasaplar, eyleme destek veriyoruz diyor. 1 ay önce kasaplar değil miydi karkas et gelsin diye mücadele eden? Peki şimdi ne oldu? Kasaplar değil miydi Tarım Bakanlığında eylem yapan? Hayvancının yanında durmakla suçlayan kasaplar değil miydi? Bunları buradan ifade etmek çok da doğru değil” dedi.

Hayvancılar Birliğinin Başbakanlık önündeki eylemi sırasında Kasaplar Birliği ile Restorancılar Birliği eyleme destek vermek adına Başbakanlık önüne gitti. Her iki birlik de ithal ete karşı tepki gösterdi.