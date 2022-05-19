Kapalı Maraş plajı genişletiliyor

Askeri çitlerle çevrili olan kapalı Maraş plajında alan genişletme çalışmaları yapılıyor. Plajın yeni haliyle 1 Haziran’da açılacağı öğrenildi. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ise tepkili: “ABD Başkanı'ndan, AB liderlerinden, toprak bütünlüğü ihlâl edilen bir Birlik üyesi devlete ve yıllar önce alınan BM kararlarına karşı aynı hassasiyete sahip çıkıldığını görmek istiyoruz, ancak Türkiye’nin umurunda değil"

Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı Nikos Anastasiades, perşembe sabahından bu yana Maraş-Varoşa’nın çitlerle çevrili bir bölgesindeki plajda alan genişletme çalışmaları yapıldığını ifade etti. Anastasiadis, "bu gelişmeyi gözden kaçırmayacağız, bugün uluslararası hukukun savunucuları gibi görünenler için uygun girişimleri yapacağız" dedi.

Anastasiadis ayrıca, "bir ülkenin egemenliğinin başka bir ülke tarafından ihlâl edilemeyeceği ilkesinin, hem uluslararası topluma hem de NATO müttefiklerine ve aynı zamanda Avrupa'nın gelecekteki ortaklarına sürekli meydan okuyan bir ülke tarafından ihlâl edilişinin göz ardı edilemeyeceği konusunda ısrar etmeye devam edeceğiz." dedi.

Maraş-Varoşa'da sahil kesiminin yeni bir bölümünün açılması için yapılan çalışmalar hakkında Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) konuşan Mağusa Belediye Başkanı Simos İoannou, "İşgal altındaki topraklardaki işgalci güç temsilcileri ile Mağusa'da "Salam Politikası’nı (işgal altındaki kentin kademeli olarak kullanıma açılması politikası)" sürdürüyor. Bu politika üç yıldır uygulamada. Uyarılarımız gerçeğe dönüştü." dedi.

İoannou’ya göre, gerekli önlemler alınmadığı sürece, "Golden Sands gölgesine kadar devam edecekler. Amaçları budur. Plajdan tam olarak yararlanmayı hedefliyorlar. Ambargodan yararlanarak diğer ülkelerden turist çekmek istiyorlar."

Mağusa Belediye Başkanı Varoşa’daki ihlâli durdurmak için uluslararası toplumun yetersiz kaldığına işaret ederek "ABD Başkanı'ndan, AB liderlerinden, toprak bütünlüğü ihlâl edilen bir Birlik üyesi devlete ve yıllar önce alınan BM kararlarına karşı aynı hassasiyete sahip çıkıldığını görmek istiyoruz, ancak Türkiye’nin umurunda değil" dedi.

İoannou "tüm devletlere karşı eşit olmak istiyorsak, Kıbrıs'ta da uluslararası hukuk uygulanmalıdır" mesajını vererek "Onlar için olmasa bile bizim için bu ihlâl son derece önemlidir. Hem duygusal hem de politik açıdan. Eğer yerleşim bölgesi tamamen kaybedilirse, o zaman işgal altındaki topraklarımız için umutlarımızı yitireceğiz. Yabancı karar verici merciler bu gerçeği anlamalı." vurgusunda bulundu.

Mağusa Belediye Başkanı, Dışişleri Bakanlığı ile daha önce görüştüğünü ve bugün BM, AB ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Daimî Üyeleri nezdinde ivedi girişimde bulunulduğunu belirtti.

İoannou ayrıca, Belediye olarak, çitlerle çevrili alanın açılmasının başlamasından bu yana dördüncüsü olan, BMGK’nin beş daimî üyesinin Kıbrıs’taki büyükelçiliklerine, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'na gönderilecek olan, yeni bir mektup hazırlandığı bilgisini de sözlerine ekledi.