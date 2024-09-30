"Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçundan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçundan tutuklanan M.A.O., mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis memuru Murat Kermeoğlu, mahkemede olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 26 Eylül 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Hamitköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Amirliği ekipleri tarafından zanlının ikametgâhında arama yapıldığını belirtti. Aramada, yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık bir adet sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 910 ABD doları, 150 Euro, 70 Sterlin ve 16.700 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi adını bilmediği, bir şahıstan 500 Euro paraya aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının ifadesinde, uyuşturucu maddeyi tanımadığı bir şahıstan 500 Euro karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini söyleyen Kermeoğlu, soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.