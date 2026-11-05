"Kamusal eğitimin güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, kamusal eğitimin güçlendirilmesinin Parti'nin temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

TDP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Çeler, bazı TDP milletvekili adaylarıyla mezun olduğu Girne Anafartalar Lisesi’ni ziyaret etti. Çeler öğretmenlerle yaptığı görüşmede, konteyner sınıflarda eğitim verilmesini eleştirdi ve nitelikli eğitim ve öğretmenlerin özlük hakları konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Güvenli okul binaları, yeterli öğretmen kadrosu ve nitelikli eğitim için planlama ve yatırım gerektiğini ifade eden Çeler, 2010 geçirilen Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası'nın çalışanlar arasında oluşturduğu eşitsizliklerin giderilmesi, aynı işi yapan öğretmenler arasında adaletin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Sahte diploma olayına da değinen Çeler, liyakat, şeffaflık ve etkin denetimin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Çeler, TDP'nin bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi için öğretmenlerle iş birliği içerisinde çalışacağı sözünü de verdi.