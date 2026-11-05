Hakan Fidan yarın adaya geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın adaya çalışma ziyaretinde bulunacak.

TC Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili konular ve Kıbrıs sorununda son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Guterres'in Kıbrıs Adası’nı ziyareti ve başlatmayı tasarladığı yeni girişim

Guterres, 27-29 Temmuz'da Ada’ya ilk ziyaretini yaptı. Liderlerle ikili ve üçlü temaslarının ardından yaptığı basın açıklamasında, söz konusu iş birliği başlıkları üzerine çabaların yoğunlaştırılmasının lazım geldiğini, gerekli hazırlıkların yapılmasını takiben 5+1 formatında toplantı düzenlenmesine karar verdiğini, ancak sonuç getirmeyecek bir toplantı arzu etmediğini kaydetti.

Guterres, son olarak BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında iki liderle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 29 Ekim-10 Kasım tarihlerinde Ada’yı ziyaret ediyor.

Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bu kapsamda, 30 Ekim'de Kıbrıslı Rum lider lideri Nikos Hristodulidis'le, 2 Kasım'da ise Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman'la baş başa bir araya geldi.