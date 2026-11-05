AB Eğitim Fuarı, 10-11 Kasım tarihlerinde Lefkoşa'da yapılacak

Avrupa'da eğitim almak isteyen öğrencileri farklı ülkelerin ve eğitim kurumlarının temsilcileriyle buluşturacak AB Eğitim Fuarı, 10-11 Kasım tarihlerinde Lefkoşa'da ara bölgede Dayanışma Evi'nde yapılacak.

AB Burs Programından verilen bilgiye göre fuar, iki gün boyunca 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarda öğrenciler, AB üye ülkelerinin temsilcileriyle doğrudan görüşerek üniversiteler, yükseköğrenim programları, başvuru ve kabul koşulları ile öğrenci yaşamı hakkında bilgi alabilecek.

Bu yılki fuarda, Avusturya, İspanya, Almanya, İtalya, İrlanda, Fransa, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Polonya, Romanya ve Macaristan temsil edilecek. CYENS Centre of Excellence, University of Nicosia, University of Cyprus ve Goethe-Institut Cyprus da fuarda yer alacak.

Fuar hakkında ayrıntılı bilgiye www.euburs.eu adresinden ulaşılabilir.

Fuar, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı kapsamında düzenleniyor.