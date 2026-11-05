YSK: “Kamu ve kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların 9 Kasım’da izne çıkmaları gerekmektedir”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde aday olan kamu ve kooperatif kuruluşlarında çalışan kişilerin 9 Kasım 2026 tarihinde izne çıkmaları gerektiğini duyurdu.

YSK’da yapılan duyuruda, “6 Aralık 2026 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, Anayasa’nın 120. maddesinin (1). fıkrası ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 57. maddesinin (4). fıkrası kapsamındaki devlet hizmetinde bulunan ve asıl, sürekli, geçici, sözleşmeli veya herhangi bir statüde görev ifa eden tüm kamu personeli ile kamu iktisadi teşebbüslerinde, kamu kuruluşlarında ve kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının 8 Kasım 2026 tarihinde kesinleşmesi üzerine 9 Kasım 2026 tarihinde izne çıkmaları gerekmektedir.” denildi.

Duyuruda, Yasa’nın 57. maddesinin (4). fıkrası kapsamındaki adaylara aynı maddenin (3). fıkrasının izinlerle ilgili hükümlerinin uygulanacağı da belirtildi.