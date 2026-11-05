Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği yeni yönetimini belirleyecek

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) 21 Kasım Cumartesi günü yapacağı genel kurulda yeni yönetimini belirleyecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, genel kurul, Lefkoşa'da, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde 10.00-12.00 saatleri arasında olacak. Yönetim kurulu üye seçiminin yanı sıra Genel Kurul'da derneğin gelecek dönemdeki çalışmaları ve öncelikleri de görüşülecek.

AHDR hakkında

2003'te Lefkoşa’da kurulan toplumlararası dernek tarih eğitimi, barış eğitimi ve ırkçılık karşıtı eğitim alanlarında çalışmalar yürütüyor. Derneğin 2011’de açtığı Dayanışma Evi, eğitim ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.