"Ülkenin kamusal kaynakları devlet eli ile yönetilmeli"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin, sağlık, eğitim, enerji, limanlar, GSM ve telekomünikasyon hizmetlerinin devlet eliyle yönetilmesi ve geliştirilmesinin esas alınması gerektiğini belirtti.

Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, ülke maliyesinin ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Kamu kaynaklarının ve kamu yönetiminin hükümetlerin siyasi yaklaşımları doğrultusunda kullanıldığını savunan Yeltekin, bu kaynakların verimlilik, süreklilik ve hesap verebilirlik ilkelerinden yoksun şekilde yönetildiğini söyledi.

Kamuya ait araç ve gereçlerin bakımsız kaldığını, Mağusa Limanı'nın harabeye dönüştüğünü ifade eden Yeltekin, GSM operatörleri, Ercan Havalimanı, enerji ve telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirildiği düşüncesini belirtti.

Geçmiş dönemlerde sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinin bir bölümünün özel sermayeye devredildiğini belirten Yeltekin, gelmiş geçmiş hükümetlerin uygulamaları sonucunda halka sunulan hizmetlerin kalitesinin düştüğünü veya ücretli hale getirildiğini dile getirdi.

Yeltekin, 2027 yılında başta asgari ücret düzenlemesi, yerel istihdam ve yerel üretim olmak üzere kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının öncelikli hedefler arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Sağlık, eğitim, enerji, limanlar, GSM ve telekomünikasyon hizmetlerinin devlet eliyle yönetilmesi ve geliştirilmesinin temel yaklaşım olması gerektiğini vurgulayan Yeltekin, “Bir ülkenin kamusal kaynaklarını yönetemeyen bir hükümet halkına ve topraklarına nasıl sahip çıkacaktır?” ifadelerine yer verdi.