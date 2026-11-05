“Her bir yurttaşımızın sorumluluğunu taşımaya hazırız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Mehmetçik Büyükkonuk ziyaretlerinde yurttaşlarla bir araya gelerek bölgenin doğasını ve kültürünü koruyarak turizmin geliştirilmesinin önemini vurguladı. İncirli, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli’nin ortaya koyduğu vizyonla beraber yerel yönetim ile merkezi yönetimin güçlü bir iş birliği içerisinde çalışacağını ve bölgedeki turizme yeniden can verileceğini ifade etti. Ayrıca, bölgesel eşitsizliklerin de giderilmesinin öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Sıla Usar İncirli, bölgenin sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına daha kapsamlı yanıt verecek şekilde güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

CTP, Mehmetçik Büyükkonuk’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bölge ziyaretleri kapsamında yurttaşlarla buluşan CTP heyeti bölge halkının sorun ve taleplerini dinleyerek yeni dönem vizyonunu paylaşma fırsatı yakaladı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililerden oluşan heyet yoğun ilgi ile karşılandı. Ziyaretlere CTP Kumyalı Ocak Örgütü’nden başlayan heyet, Uygulamalı Turizm Hotelini ve Mehmetçik Yağ Sanayisini ziyaret etti. Ayrıca Büyükkonuk’ta aşevinde bölge muhtarlarıyla görüşen heyet, bir dizi ev ziyaretlerinde de bulundu. Ev ziyaretlerinde Sıla Usar İncirli, ülkece tanınan Büyükkonuk sakinleri Ayşe ile Kenan çifti ile bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirlİ:

Uygulamalı Turizm Hoteli’ne yeniden can vereceğiz

Ziyaretlere yaptığı değerlendirmelerde bölgenin turizm potansiyeline dikkat çeken CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cemil Sarıçizmeli’nin ortaya koyduğu vizyonla yerel yönetim ve merkezi yönetimin güçlü bir iş birliği içerisinde çalışacağını vurguladı. CTP’nin yıllar önce bölge için bir turizm vizyonu ortaya koyduğunu hatırlatan İncirli, Uygulamalı Turizm Hoteli’ni yeniden canlandırılacağını ve kapasitesinin artırılacağını söyledi. "Yeni dönemde bu tesise yeniden can vereceğiz. Hem bölge gençlerine istihdam için nitelik kazandıracağız, hem de ülke turizmine katkı sağlayacak bir şekilde yeniden organize edeceğiz. Yerel yönetim ile merkezi yönetimin iş birliğiyle bölgede büyük bir turizm hikayesinin başlangıcına imza atacağız" şeklinde konuşan İncirli, gençlerin kendi bölgelerinde eğitim alıp istihdam edilmesinin ve göçün önüne geçilmesinin önemine işaret etti.

“Bölgenin doğasını ve kültürünü koruyarak üretimi, turizmi ve istihdamı geliştireceğiz”

Bölgedeki üretimin geliştirilmesine de özel önem verdiklerini belirten İncirli, zeytin ve harnup gibi yerel ürünlerin katma değerinin artırılması için hazırlık yaptıklarını söyledi. “Ben bu toprakların çocuğuyum” diyen İncirli, bu ürünlerin yan ürünleriyle birlikte değerlendirilerek bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. Bölgenin doğasını ve kültürünü koruyarak üretimi, turizmi ve istihdamı geliştireceklerini ifade eden İncirli, üretime dayalı bir ekonomik modeli ve adil paylaşımı temel alacaklarını söyledi.

“Bize göre siyaset toplumun tümüne hizmet vermektir”

İncirli, “CTP’nin kuracağı yeni hükümet dürüst, adil ve toplumun tüm kesimlerine eşit hizmet veren bir yönetim anlayışıyla çalışacak” şeklinde konuşarak mevcut yönetimin geride bıraktığı beş yılda ekonomik krizin derinleştiğini ve devlet kurumlarının işlevsiz hale geldiğini belirtti. Eğitimde ve sağlıkta güçlü bir dönüşüm gerçekleştireceklerini, kamusal hizmetleri güçlendireceklerini belirten İncirli, CTP’nin yeni döneme güçlü kadrolarıyla çok iyi hazırlandığını ifade etti. Önceliklerinin sağlık, eğitim, hayat pahalılığıyla mücadele, üretim ve nitelikli istihdam olacağını kaydeden İncirli, “Adaletle yöneteceğiz memleketi ve hiç kimseyi ayırmayacağız” dedi. Memleketin kaynaklarının doğru kullanılacağı, kamu kurumlarının etkin çalışacağı ve her yurttaşın eşit hizmet alacağı dürüst bir yönetim kuracaklarını yineleyen İncirli, bölgesel eşitsizliklerin de giderilmesinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. İncirli, her çocuğun eşit imkanlarla eğitim alabileceği, her hastanın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine eşit ve nitelikli şekilde ulaşabileceği bir düzen kuracaklarını vurguladı. Bölgenin sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına daha kapsamlı yanıt verecek şekilde güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade eden İncirli, “Bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız. Her bir yurttaşımızın sorumluluğunu taşımaya hazırız. Bize göre siyaset toplumun tümüne hizmet vermektir” diye konuştu.

CTP Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli:

“Son dört yılda bölge açısından ciddi bir kayıp var”

CTP Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli ise son dört yılın bölge açısından ciddi bir kayıp olduğunu belirterek belediyenin hem ekonomik hem de idari anlamda geriye gittiğini söyledi. Kendi görev dönemlerinde belediyenin personel maaşlarını, ikramiyeleri ve yaptığı işlerin ödemelerini gününde yapabilen; kendi öz kaynaklarıyla Kumyalı’ya futbol sahası gibi önemli yatırımlar kazandırabilen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Sarıçizmeli, bugün ise çalışanların maaş ve emeklilik haklarında sorun yaşadığını, belediyeye iş yapan esnaf ve müteahhitlerin alacaklarını tahsil etmekte zorlandığını belirtti. Bu tablonun bir “zihniyet sorunu” olduğunu belirten Sarıçizmeli, CTP’nin yönettiği belediyelerin ortaya koyduğu performansın bu farkı gösterdiğini söyledi.

“Uygulamalı Turizm Hotelini, Kumyalı’ya yeniden kazandıracağız”

Kumyalı'da sahil kenarında yıllardır atıl durumda bulunan Uygulamalı Turizm Hotelini örnek gösteren Sarıçizmeli, otelin geçmiş yıllarda Karpaz Meslek Lisesi Turizm Bölümü öğrencileri tarafından işletilerek turizm alanında ara eleman yetişmesine büyük katkı sağladığını hatırlattı. Sarıçizmeli, hotelin bugünkü yıkık halinin merkezi ve yerel yönetimin turizme ve bölge istihdamına verdiği değerin en büyük göstergesi olduğunu belirterek yeni dönemde CTP'nin yönettiği merkezi ve yerel yönetimiyle, buranın ülke turizmi ve bölge istihdamına katkı koyacak şekilde Kumyalı ve bölge insanına kazandırılacağının altını çizdi.

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel:

“CTP liyakat, adalet, eşitlik ve halk iradesinin savunucusudur”

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de partinin hem yerel hem de genel seçimlerde halkın taleplerine karşılık verecek bir sonuç elde etmek için bütün kadrolarıyla çalıştığını belirterek, CTP’nin halkın iktidarını kurmaya hazır olduğu mesajını verdi. Mevcut dönemde yalan, talan ve adaletsizliğin toplumda derin bir rahatsızlık yarattığını ifade eden Öztörel, CTP’nin popüler siyasetin değil liyakat, adalet, eşitlik ve halk iradesinin savunucusu olduğunu ifade etti.