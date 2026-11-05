İskele'de çevre temizliği yapılacak

İskele Piknik Alanı'nın yer aldığı ormanında çevre temizliği yapılacak.

Her Daim Doğa Dostları Grubu (HDDD) ve İskele Mimoza Inner Wheel Kulübü iş birliğinde düzenlenecek etkinlik cumartesi saat 07.00’de başlayacak.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı açıklamada, vatandaşları ormanların nefes almasına katkı sağlama ve çevre kirliliğine dikkat çekmek üzere düzenlenecek etkinliğe davet etti.