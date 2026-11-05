“Esnafı ezdirmeyeceğiz, hayatı ucuzlatacağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekili adaylarıyla birlikte Girne Çarşamba Pazarı’nı ziyaret ederek pazarcı esnafı, emekçiler ve yurttaşlarla buluştu. Çeler, artan maliyetlere ve geçim sıkıntısına karşı TDP’nin İlk 90 Gün Acil Eylem Planı’nda somut çözümler bulunduğunu vurguladı.

“Esnaf da yurttaş da nefes alacak”

Pazar yerinde esnafın sorunlarını ve yurttaşların beklentilerini dinleyen Çeler, ekonomik koşulların hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorladığına dikkat çekti.

Çeler, “Esnafımız artan maliyetlerle mücadele ederken yurttaşımız pazar filesini doldurmakta zorlanıyor. Bu düzen değişmek zorunda. İlk 90 günde hayat pahalılığı kriz masası ve piyasa denetim ekibi kurarak fiyatları yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hayatı ucuzlatacak adımlar hazır”

Temel tüketim maddelerinde KDV ve fon oranlarını yeniden değerlendirmeyi, tarımsal girdilerde vergi ve fon indirimiyle üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini belirten Çeler, sektörel taban maaş düzenlemesiyle çalışanların alım gücünü korumayı amaçladıklarını kaydetti.

Çeler, “Bizim önceliğimiz esnafın ayakta kalması, üreticinin kazanması ve halkın alım gücünün yükselmesidir. Değişim sadece söylemle değil, vatandaşın cebine yansıyan somut icraatlarla gerçekleşecek” dedi.

Girne Çarşamba Pazarı’nda yoğun ilgiyle karşılanan TDP heyeti, 6 Aralık seçimleri öncesinde halkla buluşmalarını sürdüreceklerini belirtti.