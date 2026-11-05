“Eğitimde yaşanan sorunların çözümü için iş birliğini güçlendireceğiz”

Lefke Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefke Belediyesi Başkan adayı Aziz Kaya, Lefke İstiklal İlkokulu ve Lefke Gazi Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaya, okulların fiziki koşulları, özel eğitim ve rehberlik öğretmeni eksiklikleri, spor alanlarına duyulan ihtiyaç ve eğitimde yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca görüşmelerde, genç ailelerin bölgeden ayrılması ve öğrenci sayılarındaki azalmanın Lefke’nin geleceği üzerindeki etkileri de değerlendirildi.

Kaya’ya ziyaretinde CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililer eşlik etti.

Lefke Belediye Başkanı ve CTP’nin Lefke Belediyesi Başkan adayı Aziz Kaya:

“Okullarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz”

Ziyaretlerde konuşan Kaya, eğitimin yerel yönetimlerin de sorumluluk üstlenmesi gereken temel alanlardan biri olduğunu vurgulayarak Lefke Belediyesi’nin bugüne kadar okullara sağladığı desteklere değindi. Emlak vergilerinden eğitime ayrılan yasal payın ötesinde, belediyenin öz kaynaklarını da kullanarak okulların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Kaya, “Okullarımızın ihtiyaçlarını hiçbir zaman yalnızca yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde değerlendirmedik. Belediye olarak imkanlarımızı zorlayarak çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için sorumluluk üstlendik. Bundan sonra da okullarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi. Özellikle özel eğitim ve rehberlik alanındaki öğretmen eksikliklerinin giderilmesi, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlerini sürdürebilecekleri alanların geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Kaya, bu konularda merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamını güçlendirmeye devam edeceğiz”

Lefke’de yaşanan nüfus kaybına ve bunun okullardaki öğrenci sayılarına yansımasına da değinen Kaya, eğitim alanında yaşanan sorunların bölgenin ekonomik ve sosyal yapısından bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Gençlerin iş olanakları nedeniyle bölgeden ayrılmasının, yeni evlenen çiftlerin başka kentlerde yaşam kurmasının ve nüfusun giderek yaşlanmasının Lefke için önemli bir sorun olduğunu belirten Kaya, bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamını güçlendirecek yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kaya, “Çocuklarımızın kendi kentlerinde nitelikli eğitim alabilmesi, gençlerimizin burada çalışabilmesi ve ailelerimizin geleceklerini Lefke’de kurabilmesi birbirinden ayrı konular değildir. Lefke’nin geleceğini düşünürken eğitimi, üretimi, istihdamı ve sosyal yaşamı bir bütün olarak ele almak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Lefke Masası, bölgemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir adım olacak”

Lefke’nin kalkınmasına yönelik geçmişte gündeme gelen Lefke Masası projesinin önemine de değinen Kaya, bu yapının yeniden hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını belirtti. Kaya, Lefke Masası’nın merkezi hükümet ile yerel yönetim arasındaki koordinasyonu güçlendireceğini, bölgenin ihtiyaçlarının doğrudan ele alınmasına ve bekleyen yatırımların ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti. Lefke Avrupa Üniversitesi, kooperatifler ve bölgedeki diğer kurumlarla iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini de belirten Kaya, üniversite ile kent arasındaki bağın güçlendirilmesinin Lefke’nin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

“Lefke’nin geleceğine katkı koymaya devam edeceğiz”

Lefke Gazi Lisesi’nin fiziki koşulları ve devam eden okul projesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kaya, projede yaşanan gecikmelere dikkat çekerek ilgili kurumlarla yürütülen temasların sürdüğünü belirtti. Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Lefke’de çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alması için bugüne kadar üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Yeni dönemde de okullarımızla kurduğumuz güçlü iş birliğini sürdürecek, ihtiyaçların karşılanması için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bizim için önemli olan, Lefke’de yaşayan her çocuğun nitelikli eğitim olanaklarına ulaşabilmesi ve geleceğini kendi kentinde kurabileceği koşulların oluşmasıdır. Bunun için çalışmaya, üretmeye ve Lefke’nin geleceğine katkı koymaya devam edeceğiz.”