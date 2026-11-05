“Belediye kreşleriyle eğitimde fırsat eşitliğini ve kadınların ekonomik bağımsızlığını destekleyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, “İlk Adım Gönyeli – İlk Adım Alayköy” belediye kreşleri projesinin ayrıntılarını paylaştı.

Ekonomik koşullar ağırlaştıkça çocukların okul öncesi eğitime erişiminin zorlaştığını belirten Soyalp, artan kreş ve bakım maliyetlerinin özellikle kadınların çalışma hayatını etkilediğine dikkat çekti. Soyalp, “Bugün birçok anne, çocuğunu kreşe gönderemediği için işini bırakmak ya da çalışma hayatına ara vermek zorunda kalıyor. Bazı ailelerde ise çocukların bakımını büyükanneler ve büyükbabalar üstleniyor. Bu durum kadınların ekonomik bağımsızlığını etkilerken çocuklar arasında da eğitimde fırsat eşitsizliği yaratıyor” dedi. Çocuk bakımının yalnızca ailelerin kendi imkanlarıyla çözmesi gereken bir mesele olmadığını vurgulayan Soyalp, erişilebilir kreş hizmetlerinin kadınların istihdama katılımını destekleyen önemli bir sosyal politika olduğunu ifade etti.

“Gönyeli ve Alayköy’de birer belediye kreşi açmayı hedefliyoruz”

“İlk Adım Gönyeli – İlk Adım Alayköy” projesi kapsamında ilk etapta Gönyeli ve Alayköy’de birer belediye kreşi açmayı hedeflediklerini açıklayan Soyalp, projenin mimar ve okul öncesi eğitim uzmanıyla birlikte hazırlandığını, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve her iki kreş için yerlerin belirlendiğini söyledi.

“Amacımız özel kreşlerle rekabet etmek değil”

Belediye kreşlerinin öncelikle ekonomik nedenlerle bu hizmete ulaşmakta zorlanan dar gelirli ailelere yönelik olacağını belirten Soyalp, amaçlarının özel kreşlerle rekabet etmek değil, ailelere güvenli ve nitelikli bir alternatif sunmak olduğunu söyledi. Gönyeli-Alayköy’ün farklı kültürlerden ailelerin bir arada yaşadığı, büyüyen bir kent olduğunu hatırlatan Soyalp, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal gelişimi, dil becerileri ve toplumsal yaşama uyumu açısından önemine de dikkat çekti. Soyalp, “Bir çocuğun eğitim hayatına eşit fırsatlarla başlaması, bir kadının kendi gelirini kazanabilmesi için belediyenin de sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımızın geleceği ve kadınların ekonomik bağımsızlığı için ilk adımı atıyoruz” dedi.