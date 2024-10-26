“Kamu maliyesini batırdılar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin bütçeyi hazırlayamadığını ve toplam 725 milyon TL’lik yeni iç borçlanmaya gittiğini belirtti.

Barçın açıklamasında, "Koltuk uğruna hukuku yok sayıp ülkeyi kaosa sürükleyenler, liyakatsız maliye yönetimi ile bütçesini de henüz hazırlayamamış bu da yetmezmiş gibi an itibariyle 200 Milyon TL + 15 Milyon Dolar (525 Milyon TL), toplam 725 Milyon TL daha iç borçlanmaya gitmiştir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, maaş ödemede zorlanan, hayat pahalılığı ödeneğini kesmeyi planlayan ve altyapı yatırımı yapmayan mevcut hükümetin görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

Barçın, "Bu 'yönetim' derhal o koltuklardan gitmeli ve liyakatlı bir kamu mali yönetimi tarafımızca oluşturulmalıdır" diyerek, kamu maliyesinin liyakatli bir yönetim tarafından yönetilmesinin önemine dikkat çekti.