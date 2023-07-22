CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi) Kamu İhale Değişiklik Yasası’nı, Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kamu İhale Değişiklik Yasası'nı Mahkeme'ye taşıdık” dedi.

Erhurman’ın açıklaması şöyle:

Pek çok örgüte mutlaka sizin de görüşünüzü alacağız, sizin görüşünüz alınmadan imzalamayacağız denilen AKSA ile sözleşme de görüş mörüş alınmadan imzalandı. Ondan önce Türkiye ile imzalanan "enterkonneksiyon" ile ilgili mutabakat zaptı yalnızca bir niyet beyanı niteliğinde.

Bu nedenle ortada herhangi bir enerji politikası, herhangi bir enerji stratejik eylem planı olmaksızın imzalanan sözleşme 15 yıl boyunca ciddi mali yük getirecek durumda.

Onun üzerinde de mali ve hukuki incelememiz sürüyor.

Bu arada bu sıcaklarda elektrik kesintileri hepimizi bezdirmiş durumda.

Lefkoşa'da kesinti sebebi olarak zamanında kesilmeyen kuru otlardan dahi söz ediliyor. Ama "yönetim"den doyurucu hiçbir açıklama yok.

Özetle nutuklar sağlam ama icraat sapır sapır dökülüyor! "Yönetim"!