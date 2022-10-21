“Kamu arazisinin özel bir şirket tarafından tellenmesine izin verildi”

Ertuğrul SENOVA

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği himayesinde bulunan kamu arazisinin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından özel bir şirkete kiralanması sonucu dernek tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalanmasına karşın, Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün söz konusu şirkete “araziyi taksim etme, yani; telleme izni” verdiği iddia edildi.

Dün sabah, ilgili şirketin bölgede telleme işlemlerine başladığını aktaran Faraç, telleme için izinleri olup olmadığını sorduğunu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün imzası bulunan resmi belgeyle karşılaştığını ifade etti.

Konunun mahkemeye taşınması sonrası Girne Belediye Meclisi’nin “yargı süreci tamamlanmadan herhangi bir izin verilmemesi” yönünde karar ürettiğini, ancak Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün, bu izni söz konusu meclis kararından önce verdiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaşmayı denediği Nidai Güngördü, çağrıları yanıtsız bıraktı.

2006 yılında Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği’nin himayesine verilen denize sıfır arazinin, 2017 yılında, dönemin Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından “River Rock Investmet” isimli şirkete, “5 yıldızlı otel ve casino inşa edilmesi” amacıyla 10 yıllığına kiralandığı iddia ediliyor.

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği Başkanı Sait Faraç, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, 2017 yılında söz konusu kiralama işlemini Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdıklarını, davanın devam ettiğini kaydetti.

Girne Belediye Meclisi’nin Nisan 2022’de, “Dava süreci tamamlanmadan, söz konusu şirkete inşaat izni verilmemesi” yönünde bir karar ürettiğini söyleyen Faraç, “Ancak meğer, Girne Belediye Başkanı bizim yüzümüze gülerken, arka taraftan iş çevirmiş. Meclisin aldığı karardan aylar önce; Ekim 2021’de, söz konusu şirkete telleme izni vermiş” dedi.

Dün sabah, ilgili şirketin bölgede telleme işlemlerine başladığını aktaran Faraç, telleme için izinleri olup olmadığını sorduğunu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün imzası bulunan resmi belgeyle karşılaştığını ifade etti.