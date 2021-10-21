Kamil Özay yaşamını yitirdi

Edebiyat dünyasının güçlü kalemlerinden Kamil Özay bu sabaha karşın hayata gözlerini yumdu.

Özay'ın vefat haberini duyuran Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur, “Kıbrıs Türk Edebiyatının usta kalemi, emekli Türkçe öğretmeni Kâmil Özay, hocamızı bu sabaha doğru kaybettik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz…” dedi.

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu: “Özay’ın şiirimize kattığı büyük değer, unutulmayacak”

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu da Kâmil Özay’ın vefatından dolayı bir taziye mesajı yayımladı. Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı imzasıyla yayımlanan mesajda, Mesajda, “Özay’ın şiirimize kattığı büyük değer, unutulmayacak” denildi.

Taşçı, “Edebiyatımızın usta şairi, Kâmil Özay’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şiirlerinde yalın ve kolay anlatımı tercih eden ve ‘Sevgi Şairi’ olarak da anılan Özay’ın şiirimize kattığı büyük değer, asla unutulmayacak. Yaslı ailesinin, öğrencilerinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

KAMİL ÖZAY KİMDİR?

1941 yılında Lefkoşa’da doğan, ilk, orta ve lise öğretimini Lefkoşa’da tamamlayan Kamil Özay, 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirerek öğretmen oldu. 30 yıl çeşitli okullarda görev yapan Özay, 1991’de emekliye ayrıldı. Birçok genci Kıbrıs Türk şiirine kazandırmaya çalışan, bugüne kadar yayımlanan 9 kitabı olan Özay’ın Kıbrıs ve Türkiye’deki orta üçüncü sınıf ders kitaplarında şiirlerine yer verildi.