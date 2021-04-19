Kalecik’te ani ölüm
Kalecik’te sakin 78 yaşındaki Ronald Trevor Walker evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Kalecik’te sakin Ronald Trevor Walker (E-78) ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, soruşturma devam ediyor.
HASPOLAT’TA DARP
Haspolat’ta, A.K. (E-29), aralarında çıkan tartışma sonucu Cafer Cinel’in burnuna yumruk vurup darp etti ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
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