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Kalecik’te ani ölüm

Kalecik’te ani ölüm

Kalecik’te sakin 78 yaşındaki Ronald Trevor Walker evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Kalecik’te sakin Ronald Trevor Walker (E-78) ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, soruşturma devam ediyor.

HASPOLAT’TA DARP     

Haspolat’ta, A.K. (E-29), aralarında çıkan tartışma sonucu Cafer Cinel’in burnuna yumruk vurup darp etti ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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