Kablo hırsızlığı konusu yeniden mahkemede

Haspolat’ta tadilat halindeki binadan kablo çaldığı ifade edilen iki zanlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı S.K’nin yargılanıncaya kadar bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı S. A.’nın ise tutuksuz yargılanmasına emir verildi.

Haspolat’ta inşaat içerisinde kablo çalan zanlılar S.K. ve S. A. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, 26 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 19:00 raddelerinde Haspolat’ta Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi kampüs içerisinde Girne’de sakin zanlılar S.K. ve S. A.’nın tadilat halindeki bina içerisinden 19 bin TL değerinde 50 metre uzunluğundaki zırhlı yer altı kablolarını farklı tarihlerde izmirillo ile keserek iki salon araca yükleyip sirkat edip, kabloların 21.15 metre uzunluğundaki kısmını Minareliköy kirli sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya 3 bin TL karşılığı satarak sahte davranışla para temini suçunu işlediklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 21.15 cm uzunluğundaki kablonun emare olarak alınmış olup adı edilenlerin mahkeme emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlı S. K.’nin yargılanıncaya değin 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı S. A.’nın ise davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 125’er bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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