Haspolat’ta hırsızlık: İki kişi tutuklandı

Haspolat’ta bir inşaattan kablo çalmakla suçlanan zanlılar S.K ve S.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, zanlıların 26 – 29 Temmuz tarihleri arasında, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisindeki tadilat halindeki binadan 50 metre uzunluğundaki zırhlı yer altı kablolarını farklı tarihlerde izmirillo ile keserek aldığını aktardı.

Çalınan kablonun bir kısmı 3000 TL karşılığı satıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bir kısmı 3000 TL karşılığında Minareliköy kirli sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya satılan kabloların kalan kısmı polis tarafından emare olarak alındı.

3 gün tutukluluk kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.