İzcan: “İki devletli çözüm modelini reddediyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen “iki devletli çözüm siyasetinin kalıcı barışı sağlamanın tek yolu olduğu” tezkeresini reddettiklerini belirtti.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, tezkerenin kabulünün hemen ardından UBP’nin benzer bir kararı Cumhuriyet Meclisi’nden geçirme çabası içine girdiğine işaret ederek, “İstediğiniz kararları geçirin, bunların uluslararası hukuk içinde hiçbir geçerliliği yoktur” dedi.

BKP’nin, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Birleşik Federal Kıbrıs’ı savunmaya devam edeceğini ifade eden İzcan, bunun dışındaki arayışların macera olduğunu ileri sürdü. İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, BM kararları temelinde görüşme masasını kurma çağrısında bulundu.