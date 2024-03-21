İzcan: “Hükümet derhal istifa etmeli, dokunulmazlıklar kaldırılmalı"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “hükümetin derhal istifa ederek temiz eller operasyonunun başlatılması” gerektiği görüşünü savundu; "haklarında yolsuzluk iddiası olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının da kaldırılması” çağrısında bulundu.

BKP’den yapılan açıklamaya göre BKP Genel Başkanı İzcan, dokunulmazlıkların kaldırılması için daha ne beklendiğini sorarak “yaşananların tek sorumlusunun ülkeyi yönettiğini iddia edenler olduğunu” kaydetti.

İzcan, yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin genel sekreterinin 600’ü aşkın sahte diploma verdiklerini itiraf ettiği” iddiasına işaret ederek, “Diğer üniversiteler kaç sahte diploma vermiştir?” diye sordu. "Sorumlular en alttan en üste kadar hesap vermelidir” diyen İzcan, haklarında iddia bulunan milletvekillerinin etiğe aykırı davrandığını belirtti.

“Üniversite sektörünün baştan aşağı masaya yatırılmasının gerekli olduğuna” işaret eden İzcan, “yaşananları Türkiye’nin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ihale ederek işin içinden çıkılamayacağını” belirtti.

Olayların “diploma yolsuzluğunun” ötesine geçtiğini savunan İzzet İzcan, “30 bin kayıp öğrenci nerededir?“ diye sorarak, “bazı eğitim kurum ve kuruluşların insan kaçakçılığı yaptığını ve yaşananlardan siyasi iktidarın sorumlu olduğunu” ileri sürdü.