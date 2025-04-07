İşte yeni “başörtüsü tüzüğü”

UBP – YDP – DP Hükümeti, küçük kız çocuklarının okullarda başörtüsü takmasının önünü açmak için yeni bir disiplin tüzüğü hazırladı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı taslak metne göre ortaokul öğrencisi çocuklar “aileleri ile Eğitim Bakanlığı’na başvurmaları” halinde, lise çağındaki çocuklar ise doğrudan, “okul üniformalarını örtmeyecek şekilde” başörtüsü takarak okula gidebilecek.

Taslak metnin yarın öğlen saatlerinde Eğitim Bakanlığı’nda masaya yatırılması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu imzası taşıyan taslak metinde, “Öğrencilerin kılık kıyafet düzenlemesi eğitimde fırsat eşitliğine engel teşkil etmez” ve “Öğrencilerin inançlarına saygı göstermek ve bu inançların gerektirdiği tercihleri uygulamalarına imkan tanır” ifadeleri de dikkat çekiyor.

Toplumun, “siyasal İslam” dayatmalarına karşı sokağa ineceği gün Hükümetin böyle bir adım atmaya hazırlanıyor olması dikkat çekti..

Ortaokul çocuklarının aileleri MEB’e başvurursa serbest

“Eğitim ortamında kılık kıyafet ile ilgili her türlü ayrımcılığı reddeder” denilen taslak metinde, başörtüsü takarak okula gönderilecek küçük çocukların izleyecekleri yollar şöyle anlatılıyor:

“(3) (1) Ortaokul düzeyindeki öğretim kurumlarındaki öğrencilerin üniformaları okul yönetimi tarafından belirlenir. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin inançları gereği belirli kıyafetleri giymek istemeleri halinde;

(A) Öğrenci velisi aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığına yazılı olarak başvuruda bulunur.

(B) Bakanlık öğrencinin yaş ve gelişim düzeyini dikkate alarak Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şubesi aracılığı ile pedagojik değerlendirme yapar.

(C) Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencinin bu tercihi bilinçli ve kendi iradesi ile yaptığına kanaat getirilmesi halinde ilgili öğrencinin okul üniformasını kapatmayacak şekilde belirli kıyafetleri giymesine Bakanlıkça izin verilir.”

Lise öğrencileri “serbest”

Öte yandan, lise düzeyindeki öğrencilerin ise “inançlarının gerektirdiği” kıyafetleri giymekte serbest oldukları ifade ediliyor:

(4) "Lise düzeyindeki öğretim kurumlarındaki öğrencilerin okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniforması ile birlikte, inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbesttir.

Ancak iş bu kıyafet okul üniformasını kapatamaz.

Yukarda 5'inci maddenin (2)'nci, (3)'üncü ve (4)'üncü fıkralarında belirtilen kıyafetlerin okul üniforması ile uyumlu olacak şekilde renk, şekil, boyut, desen ve esas ve usuller Bakanlık tarafından düzenlenen genelgelerle belirlenir.