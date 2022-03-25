İŞTE İÇKİDE FİYAT FARKI: En az 20 TL, en çok 162 TL artış!

Hükümetin, alkollü içkilerde litre başına alınan Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’nda yaptığı artışlara ek, bazı firmalar da yeni fiyat düzenlemesine gitti, ortaya çıkan ücretler dudak uçuklattı.

Fiyatlar her markete göre değişkenlik gösterse de tavsiye edilen satış rakamlarına göre viskiler arasında en fazla tercih edilen Red Label’in (70 cl) satış fiyatı 170 TL’den 264 TL’ye çıktı, Black Label (70 cl) ise 299.90 TL’den 462 TL’ye yükseldi.

Bununla birlikte Chivas Regal (70cl) 299 TL’den 335 TL’ye çıktı.

Şarap fiyatlarına ise ortalama 20 TL-37 TL arasında zam geldi.

Fiyatın yarısı vergi!

“Bu sektörden geçinenleri düşünün, bu gidişle kilit vuracağız”